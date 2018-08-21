(Submitted by Stephanie Case/CBC)

奔跑的“超级女孩”：加拿大律师、超级马拉松选手斯蒂芬妮.凯斯

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 21 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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35岁的斯蒂芬妮.凯斯（Stephanie Case）是一个加拿大律师，同时也是全世界最优秀的超级马拉松女选手之一。过去十年里，她参加过四十多次超级马拉松比赛，其中二十多次进入前五名。作为一个为联合国工作的人权律师，她常年在阿富汗、加沙和南苏丹等战乱地区工作。她把自己的工作 ― 战区平民保护 ― 和自己酷爱的运动结合起来，创办了一个名叫“自由奔跑”的慈善组织。它的宗旨是让生活在战乱地区的女性体验户外运动。

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超级马拉松比赛有不同的距离。凯斯参加的多半是需要数天时间的超级越野赛。例如每年9月份在意大利奥斯塔山谷举行的“巨人大赛”，赛程330公里，时间限制是150个小时。2016年那一次比赛，凯斯用98小时15分钟跑完了全程，获得女子第二名，在所有选手中名列第14。

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凯斯在接受CBC主持人Anna Maria Tremonti 采访时说，整个赛程有2万4千米是向上攀登，相当于登两次半珠穆朗玛峰。她在四天的时间里只睡了两个半小时，深夜里在山上独自往上爬，疲惫到不相信自己还能迈出下一步。那是最艰难的时候。她需要出声唱歌才能不让自己睡着。

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她说，比赛当中很难获得足够的热量。因为你的身体最多每个小时只能吸收200-300卡路里。而这么长赛程的超级马拉松，你需要消耗的卡路里是70万，如果海拔高、道路状况不好的话甚至需要更多。她在比赛当中吃很多炸薯片，因为它能提供身体此时大量需要的脂肪和盐。但是有一天她吃不下固体食物，只好一次吃了半加仑冰淇凌，在途中的休息站还喝下两杯橄榄油。

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村上春树：跑步是为了“寻求虚空”

她很喜欢日本作家村上春树的《当我谈跑步时我谈些什么》，对他所说的跑步是为了“寻求虚空”深以为然。她解释说，在现代生活里大家都忙得不得了。每天上班下班，照顾家庭应酬朋友，日子飞快过去。她相信很多人和她一样，很难有时间停下来“让大脑呼吸”。她只有在跑步的时候才能进入这种状态。

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在战乱地区坚持训练

过去四五年中，凯斯一直在阿富汗，南苏丹和加沙地带工作。联合国的安全规定很严，她只能在营地内转圈跑步，再加上跳绳和使用跑步机。为了在平地上获得登山训练的效果，她找来一个沉重的装甲车轮胎，拴在腰上拖着跑。

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在加沙的时候，她住在一栋公寓楼里，要跑步只能搭装甲车去附近的营地。没有装甲车的时候，她就在楼梯上跑上跑下，或是在楼顶转圈。后来又让她找到了一个轮胎，于是又开始拖着轮胎跑，还给它起了一个名字。

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2016年初，她在阿尔卑斯山训练时踩空摔下山坡，断了六根肋骨，肺部被戳伤。医生说她至少要停跑一年。但是她在一个月后就恢复了训练。那一年她跑了六个超马，其中包括意大利“巨人大赛”。

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在阿富汗组建了第一个超级马拉松女队

2015年6月，阿富汗女选手Nelofar和Zainab参加了新疆戈壁超级马拉松。（Free to Run/CBC)

2014年，凯斯在阿富汗创办了“自由奔跑”慈善团体。她一开始的目标只是想为当地的姑娘们提供安全的场所，让她们也能享受户外运动的自由和乐趣。但是第一组参加者就对她跑超级马拉松的经历很有兴趣，问长问短。当她表示希望有一天看到阿富汗也有自己的超级马拉松选手时，她们说：“为什么是有一天，为什么不是现在呢？”

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就这样，第一支阿富汗超级马拉松女队成立了。她们训练的时候常会遭到骚扰和辱骂，有人向她们扔石头，有人叫她们“婊子”。但是她们没有退缩。2015年6月，两个阿富汗姑娘参加了新疆戈壁超级马拉松，过去完全没有基础的她们，用了六天的时间完成了250公里的赛程。

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重返阿富汗

在战乱地区工作几年后，凯斯在日内瓦找到一份工作，平日在附近风景优美的夏蒙尼山训练。但是这样安宁的生活没有持续多久。今年三月份，她决定重返阿富汗，这次仍然是为联合国工作。她在自己的博客上说，她所有的比赛计划都没有变。“等着吧，你们会看到我想出办法在喀布尔训练的。”

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按照她公布在自己的博客上的比赛日程，她在下个月将再次参加意大利“巨人大赛”。

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（RCI with CBC News, The Current, Anna Maria Tremonti

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相关链接：凯斯参加意大利“巨人大赛”视频：

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