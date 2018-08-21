曾为俄国收集情报的加拿大间谍获得假释，服刑未满一半

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前加拿大海军中尉杰弗里.德莱尔获得白日假释。他的20年刑期还未服满一半。德莱尔今年47岁，在加拿大海军情报中心工作期间曾为俄国提供机密信息，2012年1月被捕，一年后被定罪判刑。

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加拿大假释委员会星期二（8月21日）在经过两个小时的听证后，决定批准德莱尔白日假释。委员会说，德莱尔的犯罪行为是严重的，但是他重新犯罪的风险很小。“白日假释”指的是他晚上必须回到一个指定住处。他可以在明年3月申请完全假释。

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德莱尔24岁参军，据他说是受父辈的影响，希望为国效劳。他在五年后就有权接触机密文件，2006年开始在国防部总参情报处工作。他当时觉得自己前途无量，但是婚姻破裂让他受到很大打击，一度想自杀。

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2007年的一天，他走进俄国驻渥太华大使馆“毛遂自荐”，从那时起直到2012年被捕，他每个月向一个和俄方联系人共有的邮箱里寄送资料，前后总共获得71000加元的报酬。他坚称自己不是为了钱，而是为了“找回掌控局面的感觉”。

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（RCI with CBC News, Gabrielle Fahmy）

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