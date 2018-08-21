加拿大保守党领袖希尔将出访印度，“修补”加印关系

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加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）将在十月份对印度进行一次为期9天的访问。他在推特上发表声明，赞扬印度发展迅速、地位重要之余，也不忘抨击总理特鲁多，称他半年前对印度的访问是“灾难性的”，损害了加拿大和印度的关系。“我们现在必须努力修补它。”

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特鲁多访问印度期间，一个曾因恐怖活动被定罪的激进锡克教人士被邀请参加加拿大驻印高级专员公署举办的庆祝活动，引起很大争议。他和印度总理莫迪签署的几项双边协议中，有一项是关于共同打击激进组织的。这项协议由于点出两个锡克激进团体的名字，引起加拿大国内锡克人社区的不满。

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目前希尔的办公室还没有公布十月份的访问行程，也没有说明他是否会和印度总理会面。

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印度和加拿大的自由贸易谈判已经进行的八年，但一直没有达成协议。两国去年的双边贸易额为84亿加元，刚过加拿大政府2015年所制定目标的一半。

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（CBC with CP, Janice Dickson, Mia Rabson）

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