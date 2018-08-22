加拿大在莫斯科租用的使馆新楼已空置10年，耗资2,600万美元

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加拿大10年前在莫斯科租了一栋楼，准备把驻俄罗斯大使馆搬过去。可时至今日，使馆仍未搬迁。那座楼空置了10年，租金加上维护的费用共支出近2,600万加元。

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那座楼是在莫斯科的Kursovoy街4号，是保守党政府在2008年3月签订的租约。

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驻莫斯科使馆要搬迁的原因有两方面， 一是老使馆的建筑又小又旧：那是一座1898年的建筑，自第二次世界大战期间就是加拿大使馆，能做的装修也只是更新家具和地毯。另一个原因是安全评估认为，加拿大驻莫斯科使馆地理位置存在严重的安全风险。例如建筑物紧靠街道，有受车辆攻击的潜在危险。

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租下新楼时本来预计不久就可以搬过去。可由于俄国政府的繁文缛节，莫斯科市的官僚主义，更主要的是渥太华与克里姆林宫的恶劣关系，使搬迁一再受阻。例如搬迁的第一步需要获得当地的装修和升级许可证，但此事一直没有进展。

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从俄罗斯2014年入侵乌克兰，吞并克里米亚开始，加拿大与俄罗斯的外交争端就一直未停。今年早些时候，又因俄罗斯外交官在英格兰用神经毒气杀害了一名前间谍及女儿，加拿大驱逐了四名俄国外交官。俄罗斯对此也采取了对应的报复。

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按加拿大前任驻莫斯科大使的说法，外交关系交恶可能也是部分原因，但更主要的还是莫斯科地方官僚机构的腐败，没有贿赂就很难办成事 。

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自由党财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）在2017年10月24日财政更新计划中宣布，6年中将为加拿大全球事务部投资7.6亿美元，以确保加拿大的“外交人员和驻外机构能够有安全的工作环境”。其中部分资金将用于重启莫斯科大使馆项目.

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目前加拿大驻莫斯科大使馆总共有41名工作人员。自由党政府目前仍在努力促成搬迁。

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