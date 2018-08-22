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加航回购 Aeroplan， 对成员来说意味着什么？

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期三 22 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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Aeroplan，加拿大的一个飞行里程积分计划，过去这一年多来，这个计划的成员们可谓经历了一个颠颠簸簸的旅程。

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颠簸旅程

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一年多前，加拿大航空公司 Air Canada 宣布，将在 2020 年 6 月与 Aeroplan  切割关系，导致很多人不知道积分的“前途”如何，于是赶紧拼命地用积分。

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 (Aeroplan)

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接着，今年 7月底，加拿大航空公司向 Aeroplan 提出恶意收购，但出价遭拒绝。

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为了与加航抗衡，Aeroplan 的母公司 Aimia 忙不迭地与其他航空公司签订协议，与 Flair Airlines，Porter Airlines 和 Air Transat 签署了合作协议，这些公司可以在 2020 年开始成为 Aeroplan 的合作伙伴。

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这个星期，新消息出来了，加航和 Aeroplan 达成一个协议，加航与一些金融巨头联手，以几乎两倍于之前出价的价格 – 4.5 亿加元回购 Aeroplan。

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加航的合作者包括多伦多道明银行，加拿大帝国商业银行和信用卡 Visa 加拿大。

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Aeroplan

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 (Air Canada/CBC)

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实际上，加拿大航空公司是 Aeroplan 的“缔造者”，在 30 多年前设立了 Aeroplan 积分计划，为的是奖励那些经常乘坐加航的旅客，增加客户的忠诚度。

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但十多年前，加拿大航空公司把 Aeroplan 作为一家独立公司卖掉了。

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那么，对于 Aeroplan 的成员来说，以后会是什么情况呢？

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我的积分会怎样？

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加拿大航空公司表示，Aeroplan 的积分将被转到一个新的积分计划里。

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这个消息，可能会让一些匆忙“烧”积分的成员感到后悔，早知道有今天，就不用这么着急了。

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渥太华的旅行博主辛格（Anshul Singh）就是这样一位客户，在听说加航要退出 Aeroplan 的消息后，他赶紧去亚洲旅行，一下子用掉了大约 50 万积分，不过现在他并不后悔。

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辛格 (Anshul Singh)

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辛格预测，加拿大航空公司将会把成员现有的积分贬值，因为回购Aeroplan的费用太高了，总得从什么地方找回来。

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一些专家同意积分可能贬值的分析。

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这笔回购交易将使加拿大航空公司及其合作伙伴总共耗资 4.5 亿加元，加上还有尚未使用的价值达 19 亿加元的积分。

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积分奖励专家斯托卡（Patrick Stojka）表示，加航回购积分，是一个好消息，也是一个坏消息。

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他说，好消息是，你不用急着用积分了，但在加航完成了对 Aeroplan 的回购后，成员们的积分是否还能拥有同样的价值就难说了。

带有 Aeroplan 积分的信用卡呢？

与加拿大航空公司一起出价的，包括 Aeroplan 的信用卡合作伙伴  – 道明银行、加拿大帝国商业银行、信用卡 Visa 加拿大公司。

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如果回购的交易成功，意味着附带 Aeroplan 积分的信用卡用户会有一个平稳的过渡，没有什么可担心，但目前还不能完全确定。

加拿大航空公司在其网站上表示，该交易“受某些条件限制，包括加拿大航空公司，道明银行和 CIBC 达成的信用卡协议”。

美国运通信用卡 （American Express）也与目前的 Aeroplan 计划有合作，合同到期是在 2020 年6月。根据美国运通的信息，未来是否继续合作，目前还在讨论之中。

收听

（RCI with Sophia Harris/CBC）

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