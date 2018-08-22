宜家在魁北克市开业，4000 人冒雨排队

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星期三（8月22日），宜家 IKEA 在魁北克省会魁北克市区开业，一大早，有 4,000 多人在宜家的停车场里冒雨排队等着开门。

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加拿大广播公司报道说，有几十个人在星期二晚上就到了停车场，拿着折叠椅，带着帐篷，有的开着拖车。

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下雨后，宜家的员工开始给等候的人发雨伞、瓶装水和巧克力棒。

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上午 9 点开门后，首先进入商店的 300 名顾客能得到一张 50 加元的礼品卡。

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周三这天，这家新分店还每隔15分钟就抽奖一次，奖品是 1,000 加元的礼品卡。

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宜家其实原来在魁北克市有过一家分店，但于1996 年关门了，20 多年后，宜家重返魁北克市。

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