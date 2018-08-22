布洛克大学退休教授因涉及原住民言论被取消终身教授头衔

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位于安大略省圣凯瑟琳市的布洛克大学（Brock University）针对退休荣誉教授在社交媒体上发表的有关原住民的帖子，剥夺了其终生教授的荣誉称号。校方称这位教授的文字庸俗，并具有煽动性。

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这位退休教授名叫加斯·史蒂文森（Garth Stevenson），曾在该校任政治科学教授，2012年退休时被授予“终生教授”荣誉称号。

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此事起因于8月11日不列颠·哥伦比亚省府维多利亚市宣布，移除市政厅前加拿大开国总理麦克唐纳的雕像，因为他当年实行了旨在同化原住民儿童的寄宿学校制度，那是带有种族主义倾向的政策。

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针对此事，史蒂文森教授在社交媒体推特上发帖说：“维多利亚市移除麦克唐纳的雕像，是为了安抚那些可能一辈子都未曾工作过一天的原住民”。

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布洛克大学表示，这样的说法已超出言论自由的问题。学校理事会上周在会议上决定，剥夺史蒂文森的“终生教授”荣誉称号。学校就此发表的一份声明说：“学校作出这一决定是针对一系列有关原住民社区的庸俗和带有煽动性言论，包括上周史蒂文森在社交媒体上发表的言论”。

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布洛克的教务长兼学术副校长汤姆·邓克（Tom Dunk）表示，史蒂文森的在社交媒体上发表的言论只代表他自己，并没有反映大学的观点。

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该大学理事会主席兼社会科学教授斯科特·亨德森（Scott Henderson）表示，涉及史蒂文森的事件不是言论自由问题。“我们担忧的是网上发表的许多直接伤害他人的评论，这种评论都有一种可怕的基调，就是公然诋毁加拿大原住民。而我们今天所生活的土地本来是属于他们的”。

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史蒂文森没有立即就学校的决定表达看法，只是告诉记者，他为自己发的帖子道歉。他在一封电子邮件中写道：“我用的语言缺少节制和带有冒犯性，我为此道歉。但我确实觉得摧毁开国总理声誉的运动是完全没有道理的”。

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随后在接受当地报社的采访时，史蒂文森说，“终生教授”的荣誉称号“毫无意义”。没有这个称号只是“剥夺了我从图书馆借书的权利，但我相信我可以在没有它的情况下照样生活”。

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