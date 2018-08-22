关税战的新战场：美国将向加中等六国生产的大口径焊接钢管征收反倾销关税

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美国商务部星期二（8月21日）宣布将向加拿大、中国、印度、韩国、希腊和土耳其六个国家生产的大口径焊接钢管征收反倾销关税，税率不等。土耳其将被征收3.45%，为最低税率。中国被征最高税率132%。加拿大将被征24.38%。

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根据美国商务部公布的数据，加拿大2017年向美国出口了价值将近1.8亿美元的大口径焊接钢管。在上述六国中仅次于印度（2.95亿美元）。

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加拿大钢铁生产商协会主席Joe Galimberti在接受加通社（CP）采访时说，美国的决定“令人失望”，但是影响不大。因为加拿大只有一家钢铁厂生产大口径焊接钢管。这家钢铁厂是总部设在美国芝加哥的耶弗拉兹北美（Evraz North America）的加拿大分公司。耶弗拉兹北美属于俄罗斯钢铁巨头耶弗拉兹集团。

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一位加拿大外交部发言人表示，加拿大是美国钢铁产品的最大买家，美国出口钢铁超过一半是卖给加拿大，在加美钢铁贸易上有20亿加元顺差。

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在上述六国中，对中国和印度的最终关税确定将在11月初宣布，对加拿大等其他四国将在明年1月宣布。

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（RCI with CP, CBC）

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