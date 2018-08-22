(CP/Chad Hipolito)

为议会复会热身：加拿大政府内阁在BC省召开闭门会议

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 22 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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每年9月份加拿大议会复会之前，政府内阁都会举行一次闭门会议，讨论新会期的重要议题。今年的内阁会议本星期在BC 省纳奈莫市举行，为期两天。总理特鲁多星期二（8月21日）提前一天到达，和BC省长霍根（John Horgan）会面。

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这是七月份内阁改组后全体内阁成员第一次相聚。在原来拟定的经济贸易、联邦大选等议题之外，BC省山火，越境者接收争议，NAFTA谈判等正在发生的事也会不可避免地引起反响。反对党保守党在政府内阁会议召开的同一天宣布自己的移民接收纲领，有关的部长和官员需做出应对。

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特鲁多和霍根相谈甚欢，小心避开输油管争议

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内阁会议在BC省开，省长霍根算是东道主。他所领导的省政府不满联邦政府强推跨山输油管扩建项目，已经向法院提起诉讼。但是昨天他和“被告”特鲁多会面时，都假装忘记了正在打官司，小心避开了输油管争议。

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另一件火烧眉毛的事需要他们先把争议放在一边：BC省已经是连续第二年遭遇特大山火，包括温哥华岛在内的大片地区的空气受到烟雾严重影响。内阁为此成立了一个内阁特别委员会。公共安全部长古德尔说，抗击这么严重的自然灾害需要调动不同部门的人力物力。国防部长萨吉安昨天去了乔治王子市，乘直升机查看灾情。特鲁多将在星期四上午去探望消防员和受灾居民。

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不过示威者可不会忘记输油管的事。他们在内阁会议的会场外喊口号，吹哨子，敲打锅盆。他们指责特鲁多在BC省陷入火海时还在闲扯，质问他怎么能一面声称为气候变化感到忧心一面为输油管扩建项目护航。

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NAFTA谈判悬而未决，内阁时刻注意华盛顿风向

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加拿大驻美国大使麦克诺顿（David MacNaughton）星期三下午在闭门会议上发言，向内阁介绍加美关系的动向，尤其是NAFTA谈判的进展情况。美国和墨西哥正在举行双边谈判。加美墨三方谈判何时恢复要看他们的进展。

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昨天有报道说，美国和墨西哥在关于汽车工业的关键条款上取得了相当的进展。但是记者们围堵外长弗里兰德未果，没能证实她是否会很快为NAFTA谈判重返华盛顿。

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边境安全和移民政策

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移民难民政策不仅将是这次内阁会议和众议院复会后的重要议题，它对明年联邦大选的重要性也已经显现出来。移民部本星期刚刚宣布增加父母/祖父母家庭团聚移民的名额并取消摇号方式。但是这类好消息无法抵消政府在边境安全和越境者接收上面临的质疑。

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保守党星期三提出了自己的移民接收纲领，并宣布明年将在全国各地就此进行咨询。该纲领建议在移民接收问题上增加透明度，彻底改革外劳项目，以及修改与美国签订的安全第三国协议。

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（RCI with CBC News， Janyce McGregor， CP)

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