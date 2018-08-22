2016年，一艘载有900多名乘客的游轮通过北极海域西北航道 (Chris Corday-CBC）

世界自然联合会加拿大分会关注北极海域“灰水”问题

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 22 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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随着北极地区的冰盖面积不断缩小，北冰洋海域出现了更多船只，夏季船舶的交通量大大增加。而旅游旺季，有越来越多的游轮进入偏远的原始的北极生态系统和海洋环境。加上渔业等资源的开发，随之而来也带来了环境保护的问题。

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世界自然基金会（World Wildness Federation）加拿大分部已经开始关注北极海域的环境保护，并在近期发布了一份研究报告。报告主要聚焦于过往船只排放污水的问题。

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加拿大国际广播电台英文部制作人马克·蒙哥马利（Marc  Montgemery ） 就此报告涉及的问题采访了梅丽莎·纳克（Melissa Nacke）女士。 她是世界自然基金会的加拿大北极航运和海洋保护专家。

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世界自然基金会的加拿大北极航运和海洋保护专家Melissa Nacke（RCI)

梅丽莎介绍说：“在加拿大，以北纬50度线划分，加拿大对南北两边的环境保护有不同的规定。通常来说，50度南面是人口集中的地区，环保的规定通常更严格、更细致。而50度北面的规定则较笼统。但也规定不能向海洋中排放废弃物”。

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“北极水域污染防治法”（AWPPA）中就提到，禁止将任何带有“废物”水的排放到北极水域。这里说的废物是任何会对水质产生有害影响的物质。

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但有些在北极的船只并未严格执行，他们把向海洋中排放废物的水称作“黑水”，而他们排放的里面不包括任何废物。到底是不是含有有害物质又没人检测。因此报告将这些废水成为“灰水”, 它包括船舶的厨房、淋浴、洗衣设施等排放的污水。这种废水包括肥皂、营养素和微塑料等。

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实际上根据防治法的规定，向北极海域排放“灰水”也是不允许的。这些法规要求船舶操作者在进入北极零排放区之前处理和排放灰水。但是，那就要求在北极停留时间较长的船只拥有非常大的储罐系统，由加拿大交通部检查批准。可到目前为止，加拿大交通部还没有检查和批准过任何在北极海域的船只。

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这份报告以2016年出现在北极海域的船舶数据为基础，对2025年和2035年北极地区过往船只的增加，以及排放“灰水”的总量作出预计。

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按照此报告，2016年， 进入加拿大北极海域的船只总共有344艘， 其中载客游轮16艘， 捕鱼船114艘， 普通货轮29艘，运粮货轮49艘， 还有油轮，边境巡逻船，军舰等。16艘载客游轮总共停留了197天，平均每艘船停留了12天。而渔船平均停留时间更长，每艘船为26天。

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纳克女士指出，根据加拿大法规，灰水属于废物类别，按规定北极海域区不得倾倒废物。“但实际上他们没有遵守，很多船只没有足够大的储存罐，无法贮存厨房和淋浴用的废水，只能把未处理的废水排放进加拿大北极海域中”。

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“灰水”对世界海洋的污染图（WWF)

报告显示，普通游轮乘客每人每天产生约250升灰水。商业和渔船每人每天产生的灰水较少，但通常在北极地区较长时间，因此它们的灰水排放量也很大。问题是很多船只没有储存灰水的能力，加拿大没有批准运输的处理方法，加拿大北极海域的岸上也没有处理设施。

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还有就是阿拉斯加的规则要比加拿大严格得多，因此船只在进入或离开阿拉斯加水域之前很容易在加拿大水域倾倒。

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纳克女士表示，虽然北极航运数量仍然相对较低，但未来几年可能会大幅增加。因此，在北极海洋生态系统受到伤害之前，应该抓紧制定明确的规则，执法方式以及水处理设施规定。

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北极原住民Inuvialuit地区的秘书兼财务主管汉斯·伦尼在读到此报告后发表一份声明说：“北方社区依赖补给船只，许多原住民社区乐意看到旅游业在北极增长。然而，我们依靠海洋获取食物。未经处理的灰水会污染贝类，并可能产生有毒的藻类大量繁殖，有可能危害我们的食品安全。因此，随着北极航运的增长，改变法规以阻止灰水倒入海洋非常重要”。

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