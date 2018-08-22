严防外国干预选举，规范网络竞选和支持者组织：加拿大政府拟修改有关法案

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加拿大自由党政府今年春季向议会提交C-76法案，旨在预防外国干预加拿大选举，并对第三方支持者团体加以规范。有关的议会委员会在夏季休会前正在对该法案进行审核。但是有政府内部消息来源透露，特鲁多政府现在打算为该法案“增肌”，进一步强化其效力。

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例如，加拿大政府希望加强防范外国人士或外国资金卷入选举，增加网上竞选的透明度，禁止政党成立表面上的第三方支持者团体来助选和超出法律规定的竞选支出上限。

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自由党内阁成员在星期三和星期四的闭门会议上将听取几位网络安全专家的建议。其中有不列颠哥伦比亚大学的泰勒.欧文（Taylor Owen）教授。他上个星期刚刚与人合作发表了一篇公共政策论坛报告。报告对如何防止利用社交媒体操纵大选、散布谣言和仇恨言论提出了一系列建议。

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（RCI with CP）

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