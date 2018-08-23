保守党在争议声中公布移民政策纲要， 希望“将移民政策纳入正轨”

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星期三，加拿大议会官方反对党进步保守党公布了移民政策纲要。主持新闻发布会的是该党移民事务影子部长米歇尔·伦佩尔（Michelle Rempel）和她的同僚-保守党议会财经委员会主管杰勒德·德尔特尔（Gerard Deltell）。他们阐述了保守党在移民事务上的主张，声称将以“公平、有序和富于同情心”作为移民政策的出发点和愿景，要遵循的基本原则是鼓励移民自给自足，在人道主义移民方面优先考虑最弱势群体，并注重让经济移民的技能与加拿大行业需要相匹配。

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伦佩尔批评自由党政府以移民配额为主导的方法像是在拍卖加拿大身份，没有切实措施确保他们可以在加拿大工作。她说：“我们需要将移民政策纳入正轨”。

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自由党移民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）说保守党的声明“都是空洞的批评”，他说：“我没有看到任何让人信服的改变。当他们被五次问及是否认为现在的移民数字太高或太低时，他们都没有给出明确的回答”。

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民间与政界都在发问

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目前加拿大正面临大量滞留美国的非法移民跨越边境进入加拿大，不仅已造成对难民制度的冲击，也给各省政府带来沉重的经济负担，民间和政界呼声四起，要求自由党政府采取措施。

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上个星期当特鲁多在魁北克出席会议期间，有一位妇女就大声质问总理，联邦政府是否会偿还魁北克接纳非法难民的开支？并问他是否能接受“白人为主的法裔魁北克”。

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特鲁多则用法语回击这名提问者说：“你的种族主义在这里没有市场”。

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舆论普遍认为特鲁多的回答令人无法接受。保守党领袖安德鲁·谢尔就此事在社交媒体上发表评论说，提问者只不过是表达了对边境管理政策失败的气愤，特鲁多就给人扣上大帽子，对提问者进行人身攻击。

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在昨天的新闻发布会上，也有记者向伦佩尔提及此事，询问她的看法。伦佩尔回答说：“我不是Québécois，不理解这个术语的含义。但如果它对人们有攻击性，而且不利于加拿大维持多元化，那么我当然不支持这一点”。

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而上个星期保守党内部也出现围绕移民政策问题的争论。曾在哈珀政府中担任内阁部长的保守党国会议员马克西姆·伯尼尔（Maxime Bernier）在Twitter上谴责自由党在多元文化问题上有极端倾向。他警告说，”极端多元文化主义”不仅导致少数族裔的贫困化，也造成了依赖政府救济的现象。伯尼尔说，接收那些拒绝加拿大基本价值观，只生活在自己族群中的人，不能令加拿大变得强大，而过分的多样化会毁掉加拿大。

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他的推特引起了舆论热议。保守党的核心小组和领导人则赶紧撇清自己，说伯尼尔的观点并不代表保守党。

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移民政策是各政党都无法绕开的议题

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虽然伦佩尔在周三的新闻发布会上批评自由党的移民政策，但另一方面她也试图与伯尼尔的看法保持距离。

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会上有记者问她如何评价伯尼尔的推特言论，伦佩尔说：“伯尼尔从未跟我谈论移民问题。我的同僚可以有自己的选择。他是希望保守党在下次大选中获胜，还是希望特鲁多继续执政”。

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保守党还没有就接受移民的数额提出具体目标。伦佩尔解释说，我们需要先确定正确的程序，然后再确定移民的数量。而不能像自由党接收叙利亚难民那样，任意设定数额。

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这个周末保守党将在哈利法克斯举行两年一度的政策大会，毫无疑问移民政策将是主导问题之一，也将成为2019年全国大选的关键议题。

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伦佩尔说，该党将从明年开始在全国宣传他们的移民主张，以推动制定新的政策，包括采取措施，堵住与美国签署的第三国安全协议的漏洞。

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RCI with CBC and Canadian Press

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