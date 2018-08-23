加拿大维和部队直升机开始在马里执行维和任务

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加拿大派驻马里的维和部队指挥官克里斯·麦肯纳（Chris McKenna）上校周三表示，加拿大的直升机开始在这个饱受战争蹂躏的国家执行任务：为荷兰维和部队提供了两次支援行动。

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麦肯齐通过电话告诉CBC记者，马里现在正处于雨季，大量降雨使许多乡村公路无法通行。加拿大直升机的支援行动一次是将联合国维和部队中的荷兰军人运送到以前没有到过的地区。另一次是将侦察小组的成员运送到维和部队基地东北部100公里外的偏远村庄。

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今年夏初，加拿大向马里派出维和部队执行为期一年的任务，由250名军人和6架直升机组成。这6架直升机中有两架CH-147F“奇努克”战场运输直升机和四架CH-146“格里芬”直升机。

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加拿大维和部队抵达马里之后先进行了战地额外培训，并在8月初宣布准备就绪。

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麦肯纳说，加拿大直升机在8月15日和8月18日两次执行任务都很顺利，荷兰军队后来的报告说没有发现叛乱分子或圣战组织的迹象。他们还与当地居民进行交流，以决定该地区的防务需要。但维和部队指挥部没有透露到访村庄的具体地点，以免这些村庄会遭到报复。

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加拿大直升机的任务还包括撤离联合国伤亡人员。因为在马里仍有路边炸弹袭击。特别是在RN-15号高速公路上，那条路上因多次发生路边炸弹爆炸，被联合国维和部队称其为“死亡之路”。

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麦肯纳上校说：“如果在那些路上开车，仍然非常危险。而马里北部的许多道路更像是“穿越沙漠的道路”。

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联合国从2013年开始向马里派遣维和部队， 从那以来已有170名维和军人死亡。

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