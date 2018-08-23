( Radio-Canada/Simon-Marc Charron)

两个自由党省政府争取连任：魁北克和新不伦瑞克省选同一天拉开序幕

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 23 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在加拿大法语省份魁北克省和加东新不伦瑞克省，星期四（8月23日）一早出门上班的人们会发现街上一夜之间冒出许多大幅照片。这是因为，这两个省都在今天正式开始省选，各党候选人的团队连夜赶工，务必要在竞选第一天清早让选民看到他们热情的微笑。

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在两个省争取连任的执政党都是自由党。其中魁北克省自由党面临的考验更大，因为它已经连续执政将近十五年了，难免被选民嫌弃。而新不伦瑞克省自由党刚刚结束第一个任期，支持率在各党中仍排名第一。

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新不伦瑞克省长加伦特宣布开始竞选。（Radio-Canada)

新不伦瑞克省选的投票日定在9月24日。省长加伦特（Brian Gallant）星期四早上8点出现在省督官邸。请省督发布政令解散议会是启动选举机器的第一道程序。一个小时后，他在15号高速公路的一个建筑工地上宣布自由党的竞选活动正式开始。

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选在这个地方，是因为基建投资是新不伦瑞克省自由党的竞选加分项。加伦特表示，在学校、医院和道路修建上投资是促进经济发展、提高就业率的有效政策。自由党如果当选，将在今后两年内继续实行这项政策。

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新不伦瑞克省进步保守党、新民主党和绿党已先后宣布竞选开始。另一个小党“新不伦瑞克人民联盟”将在星期六宣布。

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新不伦瑞克省议会共有49个席位。在今早议会解散之前，自由党占据24个议席，进步保守党占了21席。这是个对自由党很危险的差距。不过最新民调显示，自由党的支持率为44.3%，比进步保守党高出11个百分点，如果自由党能够在今后三十天里一直保持这个状态的话，就有望连任并组成多数政府。

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魁北克省政坛也许会发生巨变

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左起：魁北克联盟党领袖勒格，魁省自由党领袖、省长库亚尔，魁北克团结党领袖马塞，魁北克党领袖利泽。（PC/Radio-Canada)

相比之下，魁北克省自由党的命运有更多的变数。省长库亚尔（Philippe Couillard）当选刚四年，但是魁省自由党执政却已经十五年了。自去年年底到现在，所有民调都表明它的支持率落在魁北克联盟党（CAQ）后面。

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如果魁北克联盟党领先，自由党随后，魁北克党退居第三的状况持续到最后的话，后果不仅是自由党的下台，半个世纪来和自由党轮流执政的魁北克党也将失去官方反对党的位置。魁北克党以争取魁北克独立为宗旨，它的出局意味着几十年来第一次，魁独问题将被摈弃在竞选关键话题之外。

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另一个独立党派“魁北克团结党”的支持率更低。

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8月23日公布的伊普索斯民调结果
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魁北克联盟党（CAQ）：36%

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魁北克自由党（PLQ）：29%

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魁北克党（PQ）：18%

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魁北克团结党（QS）：11%

《蒙特利尔公报》发表评论说，这意味着魁北克省将进行一次“真正的”、像其他省份一样的省选，即抛开独立问题，只看谁能做一个好省长，哪个党的经济政策更有效，等等。

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不过目前仍有许多选民还没有打定主意，而魁省选情一向变化剧烈。2011年和2015年的联邦大选，一次新民主党掀起“橙色风暴”，一次自由党大胜，都让许多评论人士跌破眼镜。

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魁北克省选投票日定于10月1日。

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（RCI with CBC，Radio-Canada, CP）

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