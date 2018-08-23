安省推出修改过的小学性教育大纲并警告教师违背者将受处罚

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安省保守党政府星期三在网上公布经过修订的小学“性教育大纲”，以取代自由党执政时推出的“现代版”大纲。中学的性教育大纲暂时不变。

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省总理道格·福特（Doug Ford）还发出警告说，所有小学的性教育课从下个月开学起都需使用网上推出的临时性教学大纲，那些仍旧使用被取代的教学大纲的教师将面临处罚。

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被取代的现代版教学大纲是上届自由党省政府于2015年秋季推出的，内容包括在小学一年级让孩子们认识性器官及“同意性行为”， 三年级了解性别身份，强调是男是女与身体结构没有必然联系，以及有关男性和女性的区别只是社会的构想，实际的性别身份可有6种；四年级的教学大纲讲述浪漫约会；六年级了解手淫，等等。 一些家长认为，自由党制定的教学大纲绘形绘色，不堪入目，还把属于不自然的性现象说成了是自然的，允许在中学成立同性恋组织，会对孩子们造成误导。当时一些愤怒的家长还举行了抗议活动，有的甚至发起诉讼。

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福特说：“我们不会容忍任何人把孩子当成哗众取宠和政治游戏的棋子。不要搞错，如果我们发现有人没有做好自己的工作，我们就会采取行动”。

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省政府还邀请家长们可以匿名打电话举报仍然使用自由党现代版性教育大纲的教师。网上有评论称这是“窃听线路”。

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保守党政府的做法也招致民间和反对党的批评，还有人权组织代表家长向法院告状。

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教师工会则觉得遭受蔑视，感到气愤，声言要保护那些继续使用现代版性教育大纲的教育工作者。小学教师联合会主席萨姆·哈蒙德（Sam Hammond）指责省政府不致力解决学校面临的资金不足等问题，而是“制造新的危机”。

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福特的保守党政府上台后宣布就教育改革进行广泛磋商，最后的改革方案将在下个月推出。

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