魁北克资深议员贝尔涅宣布退出保守党 将成立新政党代表“真正的保守主义“

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这是加拿大政治重要的一天，加拿大的右翼政党重新分裂。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今天（星期三）是加拿大联邦保守党闭门核心会议开始的日子，但是，资深魁北克议员马克西姆·贝尔涅（Maxime Bernier）却没有出现在哈利法克斯的会场。

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与此同时，各种关于他的传闻也在社交媒体上流传。

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果然在下午一点，贝尔涅召开记者会，宣布退出保守党，并在之后的记者问答中表示，他将在不久组建新的政党，代表“真正的保守主义“。

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在发言中，他还指责现任保守党党魁希尔放弃了保守主义的原则，放弃了自由市场原则，放弃了保守主义价值观。

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他还指责现在的保守党，在党领袖希尔（Andrew Scheer）的领导下，智商和道德腐化。

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今年55岁的贝尔涅曾担任哈珀时代的外交部长，工业部部长、以及旅游农业部长。

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2017年5月，在保守党内部党领袖选举中，他和现任保守党党领袖希尔一直争斗到13轮投票，最后以不到1%的微弱差距失去党领袖竞选。

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就在上星期，他因为指责现在的加拿大“极端多元文化”而引发争议。保守党党领袖希尔发表声明，“贝尔涅的意见不代表保守党”。

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