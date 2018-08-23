跨山输油管争议：加拿大最高法院拒绝受理本那比市政府上诉

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加拿大最高法院星期四（8月23日）做出了不受理本那比市政府关于跨山输油管（Trans Mountain）扩建项目的上诉。

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本那比是跨山输油管扩建项目的终点。加拿大国家能源委员会在审核该项目时做出了允许承建公司金德摩根在开工期间不遵守市政府法规的决定。本那比市政府上诉到联邦上诉法院，但在今年3月份被拒绝。市政府不服判决，再次上诉到最高法院。今天最高法院公布的决定给这起诉讼画上了句点。

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本那比市长柯里根（Derek Corrigan）说，他很失望，但是并不意外，因为市政府没有地位，没有获得联邦政府应有的尊重。尽管诉讼已走到尽头，但他表示将继续为市民争取权益。

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阿尔伯塔省长诺特利（Rachel Notley）则立刻在推特上表达自己的喜悦。她表示很高兴看到输油管扩建项目又扫除一个障碍，并重申这个项目关系到加拿大的国家利益。

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BC 省政府也在该省上诉法院就联邦与省在输油管项目上的权限问题提出了征求意见案，但此案还没有开始审理。

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（RCI，with CBC News，Mike Laanela ，CP）

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