加拿大首任总理麦克唐纳的雕像在里贾纳市也遭破坏

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本星期二（8月21日）在萨斯喀彻温省会里贾纳市，有人在加拿大联邦首任总理麦克唐纳（John A. Macdonald，1815-1891）雕像的双手上涂上了红色颜料。仅仅在一个星期前，魁北克省蒙特利尔市中心的麦克唐纳雕像也被人泼了一身红色颜料。

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里贾纳市的这座雕像今年2月份曾被人泼上绿色颜料。蒙特利尔市的麦克唐纳雕像则是在不到一年的时间里第三次遭人破坏。

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两个星期前，BC省维多利亚市决定把市政府门前的麦克唐纳雕像移走。但里贾纳市长弗杰尔（Michael Fougere）说，市政府还没有收到这样的正式要求。他本人认为移走雕像对讨论麦克唐纳的功过没有帮助，但是可以考虑增设更详细的说明牌。

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（RCI with CBC News, Kendall Latimer）

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