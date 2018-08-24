周末网络广播（2018年8月24-26日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加航回购 Aeroplan， 对成员来说意味着什么？

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Aeroplan，加拿大的一个飞行里程积分计划，过去这一年多来，这个计划的成员们可谓经历了一个颠颠簸簸的旅程。赵黎报道

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旅游业带来的不仅是收入：游客过多对当地造成的影响

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现在的人只要经济条件许可，几乎没有不旅游的。根据联合国的统计数字，去年有十三亿人出国旅游。如果加上没出国门的游客，这个数字会更高。像威尼斯这样的名城，每年有2500万游客涌入，而它本身的人口不过5万多。即使是偏远如BC省的海达瓜伊群岛，近年来游客也急剧增加，给当地的住房和服务设施造成很大压力。面对蜂拥而来的游客，小地方在许多方面比大城市更脆弱。当地人必须了解，成功地吸引越来越多的游客会有什么后果。吴薇报道

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世界自然联合会加拿大分会关注北极海域“灰水”问题

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随着北极地区的冰盖面积不断缩小，北冰洋海域出现了更多船只，夏季船舶的交通量大大增加。而旅游旺季，有越来越多的游轮进入偏远的原始的北极生态系统和海洋环境。加上渔业等资源的开发，随之而来也带来了环境保护的问题。世界自然基金会（World Wildness Federation）加拿大分部已经开始关注北极海域的环境保护，并在近期发布了一份研究报告。报告主要聚焦于过往船只排放污水的问题。亚明报道

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奔跑的“超级女孩”：加拿大律师、超级马拉松选手斯蒂芬妮.凯斯

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35岁的斯蒂芬妮.凯斯（Stephanie Case）是一个加拿大律师，同时也是全世界最优秀的超级马拉松女选手之一。过去十年里，她参加过四十多次超级马拉松比赛，其中二十多次进入前五名。作为一个为联合国工作的人权律师，她常年在阿富汗、加沙和南苏丹等战乱地区工作。她把自己的工作 ― 战区平民保护 ― 和自己酷爱的运动结合起来，创办了一个名叫“自由奔跑”的慈善组织。它的宗旨是让生活在战乱地区的女性体验户外运动。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华。谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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