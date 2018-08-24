多伦多房地产交易委员会上诉被驳回，今后将公开房屋交易数据库

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星期四，加拿大联邦最高法院宣布，驳回多伦多房地产交易委员会的上诉。这意味着该委员会的内部房地产信息数据库将在60天内向社会开放。

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房地产经纪人说，高等法院拒绝此案的上诉将使普通民众更容易接触房地产买卖的数据，买房人和售房者都可以了解怎样评估房屋的价格，可以不依赖经纪人自己讨价还价，买卖房屋。

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到目前为止，多伦多的房地产销售信息和数据都是在一个内部网站上，名叫Multi Listing Service，只有房地产经纪才能获得密码和使用权。普通民众要了解房地产价格及买卖信息则要借助一些付费的网站，例如Teranet或当地政府的网站。

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从2011年开始，联邦政府保护竞争局开始关注房地产信息的公开性问题，认为内部网站妨碍了市场竞争和数码时代的创新，并要求多伦多房地产交易委员会在2016年4月前将网站向民众公开。

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于是，多伦多房地产委员会将此案告上了法庭，并一直上诉到联邦上诉法院。2017年，在联邦上诉法院仍然判其败诉后，多伦多房地产交易委员会又向最高法院提出上诉。现在最终被驳回。

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这一裁决受到加拿大竞争局的欢迎， 也迅即在社会上引起反响。多伦多一间网络公司的运营者约瑟夫·曾（Joseph Zeng）说， 他的网站早就做好准备刊登房产交易信息了，它将为购房者提供参考，有助于他们做出明智的决定。

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约翰·帕萨里斯（John Pasalis）在多伦多拥有一家地产经纪公司。他说自己一直是此案的见证人， 而且一直在努力创建开放的房地产信息网站。但在没有裁决前他的网站只能向公司的客户开放。他认为，将房地产数据库开放有利于购买者了解欲购房屋的历史资料和交易信息，并防止和曝光转手倒卖等投机交易。

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安省女王大学房地产专家则认为，最高法院驳回多伦多房地长交易委员会的上诉还会波及到其他省份， 尤其是那些仍把房地产交易数据列为内部信息的城市。在不列颠·哥伦比亚省和阿尔伯塔省，房地产经纪则已经可以公布房地产交易数据库中的信息。

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