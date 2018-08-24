一个华人移民女子的疗伤之旅：加拿大华裔导演和晓丹新作《春色撩人》在蒙特利尔上映

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星期五（8月24日），加拿大华裔导演和晓丹执导和创作的故事片《春色撩人》开始在蒙特利尔市上映。影片讲述了一个定居蒙特利尔的华人女子李芳在婚姻破裂后怀着对爱情和生活的绝望回到故乡四川大足休憩疗伤的故事。和晓丹说，她想通过李芳这个人物来探索一个女性如何面对生活中的打击和创伤。这部电影在某种程度上是她对人生苦难的思考。

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和晓丹是70后，云南纳西族，毕业于北京电影学院。她在十五年前移民加拿大，定居蒙特利尔，从学法语、上剧作课开始，从未放弃电影创作。2002年，她拍摄了介绍纳西族东巴文化的《星星的舞蹈》。2005年，她拍摄了短片《开罗来电》，大受好评，并获得两个电影节的观众奖。2009年，她拍摄了纪录片《迷失的摩梭》，这也是她第一次得到加拿大电影机构的资助。

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《春色撩人》是她的第一部剧情长片，也是她四年的心血。她说，拍故事片是她的一个梦想，同时是一个很大的挑战。这些年的生活阅历和拍摄经验慢慢积累起来，到了一个时间点，让她觉得可以动笔了。这一次，她的创作和拍摄得到了加拿大电视电影局（Telefilm Canada）、魁北克省文化艺术委员会（CALQ）和魁北克省文化发展协会（SODEC）的资助。

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获得资助是非常困难的，竞争很残酷，尤其是对于一个华人移民导演来说。和晓丹笑说，她比较有耐心，“熬得住。”《春色撩人》的剧本在修改两次后终于获得了制作经费资助。那一刻，和晓丹百感交集。 这是在她来到蒙特利尔第十一年时的事，“说是‘十年磨一剑’也差不多了。”

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现在，她的第二个故事片剧本已经完成，并再次获得了魁省文化发展协会的资助。另外，她的一部关于父亲和崇仁生平的纪录片已经完成，正进行后期剪辑。82岁的和崇仁是研究东巴文化的资深学者。和晓丹说，她钦佩父亲倾毕生之力保护东巴文化和纳西象形文，也希望让更多的人了解这种“很小，但是很珍贵的古老文化”。

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《我的父亲和他的忧郁》（暂定名）预计在今年11月底上映。

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采访和晓丹录音：

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