温哥华房产市场降温了吗？一所被大火烧毁的房产售价达399万加元

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温哥华市政府已经采取了一系列措施为房市降温，但天价房仍然是常态。加拿大广播公司晚间时事节目As It Happens周四晚上采访一位温哥华房地产经纪人亨特·谢（Hunt Tse）时了解到，温哥华西区一所被烧掉的房产开出的售价为399万加元，而谢先生有信心不用花很长时间就能卖掉。

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这座房屋位于温哥华西区最热门的Kitsilano街区，房屋在一场大火中几乎被被全部烧毁。谢先生把它描述为“一堆垃圾”，房子及周边占地面积超过550平米，已经长满了草。该物业已被银行扣押，但还没有清除废墟。

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谢先生说，他希望能在一个月的时间里卖出这座“房产”，因为它所在的地理位置非常有吸引力，很多人想住到这里。他说，购买这块地皮的人可以建造独立的“梦想家园”，也可以出于投资目的建造占地450平米的四套联排别墅。他甚至预测，投资者一年之后就能获得一笔不小的利润。

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谢先生承认，这一地区的新房主大多是外国买家，都是些有钱人。

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尽管两年前不列颠·哥伦比亚省政府为抑制房价在大温地区推出了外国买家税。但谢先生说，税收对外国买家来说并不是障碍。“他们有大笔的钱，不会在乎百分之十几的额外税赋。房价的高涨甚至把一些当地靠工资收入者挤出了房地产市场。但这就是生活”。

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根据大温哥华房地产委员会的数据，7月份该地区的房屋销售数量为18年来最低，独立房屋的基准价格为159万加元，仅比一年前下降1.5％。

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