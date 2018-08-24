NAFTA: 美墨双边谈判下周接着谈

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墨西哥贸易部长 Ildefonso Guajardo 本周在华盛顿对媒体表示，美国和墨西哥之间有关北美自由贸易协定（NAFTA）的谈判 “尚未成功”，将在本周末和下周继续进行。

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他说，谈判已经在 “向前推进”，但在加拿大重返谈判桌前，墨西哥和美国需要继续加紧谈判。

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墨西哥的贸易部长和外交部长已经在墨西哥城和华盛顿之间穿梭了一个多月，试图与美国贸易代表 Robert Lighthizer 找到共同点。

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一些官员暗示两国之间即将达成协议，但 Ildefonso Guajardo 并没有那么肯定。

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他说，谈判非常复杂，最棘手的问题还没有得到解决。

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加拿大外交部长弗里兰 （ Chrystia Freeland ）表示，在美墨的双边谈判中，她一直与自己的美国和墨西哥同行保持密切联系，美墨的双边谈判目前已进入第五周，目前尚不明确加拿大会在什么时候再加入进去。

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一年来，美国、加拿大、墨西哥一直围绕着北美自由贸易协议争取达成一个新的协议。

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