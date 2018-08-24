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新研究：加拿大的高收入男子比低收入男子平均要多活 8 年

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期五 24 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大的C.D. Howe 研究所对加拿大人预期寿命的一项研究发现，经济收入对人的寿命有着显著的影响。

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对于男性来说，收入最高群体  （ 收入顶尖的20% ）的寿命为 83 岁，而收入最低群体的寿命为 75 岁，这就是说，高收入的男性比低收入的男性可以多活整整 8 年的时间。

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对于女性来说，富人和穷人之间的寿命差距要小得多，仅仅 3 年。富有的妇女可以活到 86 岁，而贫困女性的平均预期寿命为 83 岁。

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该研究使用了1923 年至1955 年间出生的加拿大人的数据以及加拿大退休金计划 （Canada Pension Plan for Canadians）的数据。

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(Martin Meissner/Associated Press)

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不平等

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C.D. Howe研究所的研究员、该报告的作者这一凯文米利根 （Kevin Milligan），这样的研究在加拿大是第一次。

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他告诉加拿大广播公司说，我们总是在谈论收入不平等，收入不平等带来了寿命的“不平等”，这才是真正的不平等，这意味着 能你活多长时间，能与家人在一起多少时间。

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各收入群体的寿命增加

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这项研究显示，加拿大人的寿命一直在稳步上升，无论是哪个收入群体，男性的寿命比 1965 年时平均延长了 7.7 年，女性的寿命延长了 6.4 年。

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(Credit: iStock/Getty Images)

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米利根说说，这个研究的一个重要发现是，富人的寿命在增加，穷人的寿命也在增加，贫困和中等收入男性的预期寿命正在以与富裕阶层相同的速度增长。

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这与美国形成了鲜明对比。

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在美国，最贫穷的20%人口的寿命几乎没有增加，但收入最高群体的寿命却明显延长，现在，美国最富裕和最贫穷的人之间的寿命差距多达14年。

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米利根表示，美国低收入人群的寿命没有多少改善，这大概涉及到公共政策问题。

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米利根同时表示，他们从事的研究无法解释美国贫富阶层寿命差距陡峭的原因。

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不过，该研究的作者提出了这样的理论，即医疗保健系统，加拿大税收系统，更多地保护了穷人的利益。

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另外，吸烟、饮食和运动等生活方式因素的差异也可能解释美国的情况。

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为什么女性的差距小

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 (Darryl Dick/Canadian Press)

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对于为什么女性因贫富造成的寿命差比较小，米利根指出，在研究这一课题的过程中，加拿大的公共政策和就业趋势发生了重大变化，包括女性涌入劳动力市场以及全民医疗保健的出现。

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他说，一位出生于 20 世纪 20 年代的女性是不太可能参加工作，而 20 世纪 50 年代出生的女性可能会参加工作，他说，这意味着养老金的数据可能无法提供公平的比较。

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另外，一些不工作的妇女可能被归类为收入低，但其实生活在高收入家庭里。

他接着说，关于收入对女性寿命的影响，这是一个需要进一步研究的领域。

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