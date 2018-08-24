加拿大人今年花了57亿加元买大麻

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根据加拿大统计局公布的数据，今年四月到6月，加拿大人花了57亿加元购买大麻，其中用来购买非法大麻产品的数额是48亿，占到85%。但是药用大麻的消费量也在稳步上升。

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加拿大联邦政府计划在10月17日开始大麻合法化。预计娱乐性大麻的消费量在那以后还会增加。但是药用大麻也不会落后。加拿大统计局的数据显示，自2016年中以来，药用大麻的消费量增长了两倍。

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大麻消费量增长也许和它的价格下降有关。今年第二季度，每克大麻在加拿大的平均价格为6.74加元。在过去两年中，大麻价格下降幅度超过10%。

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仍然是加拿大统计局公布的数据，2017年，加拿大共有五百万人购买过大麻，耗资57亿加元。

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（RCI with CBC News, Pete Evans）

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