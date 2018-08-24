“以他一贯的意志力”：美国共和党参议员麦凯恩决定中止治疗脑癌

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美国亚利桑那州的共和党参议员约翰.麦凯恩（John McCain）在向外界透露患脑癌一年后，鉴于病情恶化的程度和自己的81岁高龄，选择停止治疗。他的家人星期五发表声明说，这个决定是他本人做出的，“以他一贯的意志力。”

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麦凯恩患的是胶质母细胞瘤。这是一种高度恶性，扩散迅速的脑癌。声明说，他已经超过了医生预期的存活时间。

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这份声明没有具体说明麦凯恩现在的健康状况，不过在这种情况下停止治疗通常意味着生命已到尽头。美国共和党和民主党的政治领袖今天都向他表示敬意，并表示为他祈祷。

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麦凯恩是越战老兵。他在1982年当选进入美国众议院，两任以后进入参议院，前后共35年。他是公开抨击美国总统特朗普的共和党人之一。有消息来源说，他已决定不邀请特朗普出席他的葬礼。

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（RCI with Thomson Reuters, AP）

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