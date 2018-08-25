少年夫妻老来……分手？加拿大中老年离婚率上升

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

现在的人寿命更长，但婚姻并不见得也随之更长。统计数据显示，加拿大“银发族”的离婚率在显著上升。这个现象在美国、英国、澳大利亚和印度等国家也在发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境学研究所（Environics Research）的调查数据显示，出生在婴儿潮末期（1955-1965）的加拿大人有大约三分之一离婚，其中有14%已经再婚。六十五岁以上加拿大人的离婚率三十多年前只有4%，近几年上升到12%。尽管这个比例和其他年龄段相比不算高，但是其增长幅度却是最大的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，许多婴儿潮一代人表示，退休生活会给他们的婚姻带来额外的压力。这意味着这个群体的离婚率在未来几年内不会下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局的数据则显示，在1997年到2008年期间，加拿大男性离婚的中位年龄从38.3岁上升到了44岁，女性从35.7岁上升到41岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局在2008年以后没有做过同类统计。但是替人打离婚官司的律师们抽屉里自有一本帐。多伦多舒尔曼法律事务所的律师说，50岁以上的离婚案当事人十年前只占10%，现在已上升到40%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

寿命长了更要注重生活质量

注重生活质量的表现之一是不想随便打发余生，尤其是当“余生”并不是十年八年，而是二、三十年的话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在加拿大男性的平均寿命是80.9岁，女性是84.7岁，比上个世纪初增加了大约二十年，而且还在继续增长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从事家庭调解的萨克斯（Eva Sachs）在接受National Post采访时说，以现在的人的寿命，结婚三十年以后，可能前面还有二、三十年要一起过。如果两人关系有问题，可能就会问自己：“我真的打算就这么凑合下去吗？”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

婴儿潮一代的父母辈多半是会凑合下去的。那时候离婚是让家族蒙羞的丑闻，要下破釜沉舟的决心。但是现在社会观念改变了，离婚不再让人觉得抬不起头来。另外，拜网络所赐，中老年人离婚后如果想再找伴侣的话，也比过去容易多了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中老年人离婚率上升的经济影响

加拿大环境学研究所的报告说，中老年人离婚会影响他们自己的退休生活水平以及他们子女的经济状况。即使是和平分手，离婚也是昂贵的。因为两人过去共有的房产和退休储蓄现在要分开，一方可能要重新开始付房贷或房租。研究显示，离婚尤其会导致女性的生活水平下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于他们的子女来说，离婚的年迈父母需要更多的关心。共同生活的老人彼此照顾，对外界帮助的需要比较小，一般的小病小灾他们自己就能应付过去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是报告认为，婴儿潮是很特别的一代人，他们在人生的每一个阶段都改造了社会的固有状况或观念。即使他们需要为追求余生幸福付出更大代价，他们也不会在乎的。他们过去从未在乎过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位离婚女性在CBC The Sunday Edition节目里分享她的离婚感受： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我离婚是因为我意识到，我们俩谁都不会改变，除了越来越老。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我们结婚是因为周围的人都结了婚。我们一起养大了两个孩子。有他们在的时候好像一切正常。但实际上…… 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我感觉被忽略了。我说的任何事都引不起他的兴趣。…… （此处略去大段吐槽） 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 有一天晚上，他又在挑剔，而我再一次反驳他。他说我们也许应该分开。我抓住这个话头就同意了。没有吵闹，没有眼泪。…… 我想我们两人都意识到自己是对方的负担，是对方在最好的年华里获得幸福生活的障碍。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 在四十多年的婚姻后决定恢复单身不见得适合所有人。但是对我来说，我的家不再是一个笼子，这是我放松和做自己的地方。我一点也不后悔，也许除了后悔没有早点儿离吧。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, The Sunday Edition，Environics Research，David Macdonald, National Post， Sierra Bein）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada