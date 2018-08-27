CBC

保守党若分裂等于给特鲁多送大礼

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 27 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党领袖谢尔周末在哈利法克斯党代会上长达55分钟的讲演中虽然没有一次提到马克西姆.伯尼尔Maxime Bernier 的名字，但其讲话中贯穿的主题是团结的保守党一定会在明年大选中击败特鲁多的自由党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不提其名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多数参加保守党党代会的代表认为伯尼尔退党不会让保守党分裂 / CBC

不少参加保守党哈利法克斯代表大会的代表们表示，伯尼尔退党虽然是令人遗憾的事情，但不会影响保守党备战明年的大选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，政治观察家们注意到，谢尔在其哈利法克斯党代会上发表的讲演中提到了一些伯尼尔关注的问题，比如如何对待创建加拿大联邦的国父麦克唐纳和如何对待加拿大历史的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔指出，如果因为土著人寄宿学校问题就把国父麦克唐纳的塑像扳倒，那曾经在第二次世界大战期间采取漠视纳粹德国屠杀犹太人政策的自由党政府总理麦肯齐.金的头像是不是也要被从加拿大50加元纸币上拿掉呢？一旦用这样的方法对待历史，那问题就没完没了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Maxime Bernier / CBC

右翼代言人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这次保守党哈利法克斯党代会的议事日程虽然表面上没有被魁北克省保守党议员伯尼尔宣布退党的突发事件所打乱，但伯尼尔退党事件成为保守党高层和保守党党员们心里的一件大事。因为伯尼尔不是简单的退党，他是要另组新的保守派政党参加2019年的全国大选。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯尼尔在两年前竞争保守党领袖时一直领跑，只是在最后投票时以微弱票数败给了谢尔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯尼尔坚持的自由市场经济、严格移民和难民制度、弱化多元文化政策的保守立场代表了保守党内不少人士的心声。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参加这次哈利法克斯保守党代表大会的马尼托巴省保守党人士Steven Fletcher认为，伯尼尔的政治观点和发表的言论说出了不少保守党人士的心里话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Steven Fletcher / CBC

另组新党

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯尼尔说他不看民意测验是什么风向而说什么话、而是要坚持自己的原则；相信他这种实话实说的清新政治能够吸引对传统政治失去兴趣的左中右各派选民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伯尼尔相信只要有代表选民心声的政策和纲领就能够获得选民的支持，就像法国的马克龙一样；马克龙退出原来的政党另组新党后赢得了全国大选成为法国总统。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政治分析家们认为，如果伯尼尔另组新党，受到负面影响最大的会是谢尔为领袖的保守党，而受益最大的则是特鲁多领导的自由党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

团结就是力量

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当年改革党成立后吸引了不少保守党内部的右翼力量，结果是保守党在十多年的时间里无缘执政党宝座，让自由党领袖克雷蒂多次轻松赢得大选胜利。在保守党与改革党合并成立统一的右翼政党后，哈珀才有能力赢得全国大选，而且是连续三次当政，先是少数党政府然后是多数党政府。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

类似的情况也曾经出现在自由党和新民主党为代表的中间派政党和左翼政党方面。当雷顿领导的左翼政党新民主党在2011年大选时突然发力赢得加拿大联邦议会超过一百个议席时，自由党只能屈居于联邦议会的小三位置，而哈珀领导的保守党渔翁得利赢得多数党政府的执政资格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

草根对精英

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔在这次哈利法克斯保守党代表大会上的讲话显示，他领导的保守党将用减少政府对经济的干预、取消碳排放税、修建输油管道、强调严格有序的移民和难民政策来赢得加拿大选民的支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔和妻子在哈利法克斯党代会上 / CBC

观察家们还注意到，谢尔在哈利法克斯不止一次讲到他和绝大多数加拿大人一样来自普通家庭，自己成家后与妻子养育了5个孩子，努力工作和关爱精神是他从小养成价值观的主要组成部分；这显示谢尔要告诉加拿大选民们，他不是靠脸蛋颜值和非富即贵的家庭背景来赢得知名度（暗指特鲁多），而是要靠与加拿大民众同气连枝而为选民们代言、保护他们的利益。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with Chris Hall · CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’important parcours migratoire des papillons monarques entre le Canada et le Mexique

RCI | English

$125.2 million announced for high-speed internet in Inuit region of Arctic Quebec

RCI | Español

Robert Service, la voz de Yukón

مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف)/Radio-Canada / Paul Skeneالعربية | RCI

مواقف في أقوال ليوم السبت في 25-08-2018

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大