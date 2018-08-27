保守党若分裂等于给特鲁多送大礼

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加拿大保守党领袖谢尔周末在哈利法克斯党代会上长达55分钟的讲演中虽然没有一次提到马克西姆.伯尼尔Maxime Bernier 的名字，但其讲话中贯穿的主题是团结的保守党一定会在明年大选中击败特鲁多的自由党。

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不提其名

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不少参加保守党哈利法克斯代表大会的代表们表示，伯尼尔退党虽然是令人遗憾的事情，但不会影响保守党备战明年的大选。

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不过，政治观察家们注意到，谢尔在其哈利法克斯党代会上发表的讲演中提到了一些伯尼尔关注的问题，比如如何对待创建加拿大联邦的国父麦克唐纳和如何对待加拿大历史的问题。

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谢尔指出，如果因为土著人寄宿学校问题就把国父麦克唐纳的塑像扳倒，那曾经在第二次世界大战期间采取漠视纳粹德国屠杀犹太人政策的自由党政府总理麦肯齐.金的头像是不是也要被从加拿大50加元纸币上拿掉呢？一旦用这样的方法对待历史，那问题就没完没了。

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右翼代言人

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这次保守党哈利法克斯党代会的议事日程虽然表面上没有被魁北克省保守党议员伯尼尔宣布退党的突发事件所打乱，但伯尼尔退党事件成为保守党高层和保守党党员们心里的一件大事。因为伯尼尔不是简单的退党，他是要另组新的保守派政党参加2019年的全国大选。

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伯尼尔在两年前竞争保守党领袖时一直领跑，只是在最后投票时以微弱票数败给了谢尔。

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伯尼尔坚持的自由市场经济、严格移民和难民制度、弱化多元文化政策的保守立场代表了保守党内不少人士的心声。

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参加这次哈利法克斯保守党代表大会的马尼托巴省保守党人士Steven Fletcher认为，伯尼尔的政治观点和发表的言论说出了不少保守党人士的心里话。

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另组新党

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伯尼尔说他不看民意测验是什么风向而说什么话、而是要坚持自己的原则；相信他这种实话实说的清新政治能够吸引对传统政治失去兴趣的左中右各派选民。

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伯尼尔相信只要有代表选民心声的政策和纲领就能够获得选民的支持，就像法国的马克龙一样；马克龙退出原来的政党另组新党后赢得了全国大选成为法国总统。

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政治分析家们认为，如果伯尼尔另组新党，受到负面影响最大的会是谢尔为领袖的保守党，而受益最大的则是特鲁多领导的自由党。

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团结就是力量

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当年改革党成立后吸引了不少保守党内部的右翼力量，结果是保守党在十多年的时间里无缘执政党宝座，让自由党领袖克雷蒂多次轻松赢得大选胜利。在保守党与改革党合并成立统一的右翼政党后，哈珀才有能力赢得全国大选，而且是连续三次当政，先是少数党政府然后是多数党政府。

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类似的情况也曾经出现在自由党和新民主党为代表的中间派政党和左翼政党方面。当雷顿领导的左翼政党新民主党在2011年大选时突然发力赢得加拿大联邦议会超过一百个议席时，自由党只能屈居于联邦议会的小三位置，而哈珀领导的保守党渔翁得利赢得多数党政府的执政资格。

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草根对精英

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谢尔在这次哈利法克斯保守党代表大会上的讲话显示，他领导的保守党将用减少政府对经济的干预、取消碳排放税、修建输油管道、强调严格有序的移民和难民政策来赢得加拿大选民的支持。

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观察家们还注意到，谢尔在哈利法克斯不止一次讲到他和绝大多数加拿大人一样来自普通家庭，自己成家后与妻子养育了5个孩子，努力工作和关爱精神是他从小养成价值观的主要组成部分；这显示谢尔要告诉加拿大选民们，他不是靠脸蛋颜值和非富即贵的家庭背景来赢得知名度（暗指特鲁多），而是要靠与加拿大民众同气连枝而为选民们代言、保护他们的利益。

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RCI with Chris Hall · CBC News

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