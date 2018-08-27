气候变化是否会影响加东跨海大桥？

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在气候变化越来越明显的情况下，加拿大联邦政府为了搞清频繁发生的恶劣天气对加拿大东部大西洋沿岸地区主要基础设施的影响，比如连接爱德华王子岛省与加拿大大陆的跨海大桥Confederation Bridge，而出资请专业公司进行研究评估。

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在招标书上列出的需要评估的基础设施除了Confederation Bridge跨海大桥之外，还有纽芬兰省的Wabush飞机场和St. Anthony飞机场，新斯科舍省、新布伦瑞克省和魁北克省的6个轮渡终点站。

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加拿大联邦政府所以选择加东地区的上述基础设施进行气候变化风险评估，是因为这些机场、轮渡终点站和跨海大桥容易受到海平面上升、海洋浪潮变化、恶劣风暴天气的负面影响。

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专家们指出，虽然像跨海大桥这样的重要基础设施工程在设计和建设时已经考虑到海平面上升的问题，但自1997年加东跨海大桥建成以来海平面上升的速度明显加快。

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RCI with Richard Woodbury · CBC News

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