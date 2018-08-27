加拿大国税局逃税举报热线很忙

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加拿大国税局的逃税举报热线在2017到2018财政年度中收到32,157个举报电话、举报信件、举报传真、或者是网上举报。

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自2013年加拿大国税局开始这个国内逃税行为举报项目后，每年都会收到约3万个逃税举报。

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由于加拿大国税局的这一逃税行为举报项目是匿名的，所以不知道有多少人是重复举报或多次举报。

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加拿大国税局提供的数字显示，过去5年里国税局上法庭打赢了307个逃税官司，涉及的逃税税款1.34亿加元，法庭判罚3700万加元的逃税罚金和累计245年的司法监禁时间。

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加拿大国税局另外设有专门的海外逃税行为举报项目；这个项目在举报者提供的信息导致成功追税的情况下给举报者一定比例的奖金。

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不过，加拿大国税局得到海外逃税行为的举报在数量上要远远少于对国内逃税行为的举报。在2017到2018财政年度中，国税局仅收到289个涉及海外逃税行为的举报。

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