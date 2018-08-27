加拿大央行行长：是否加息会考虑 NAFTA 因素

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加拿大央行行长斯蒂芬·波洛兹 （Stephen Poloz）表示，随着美国收紧货币政策，他仍认为加拿大将会加息，但很大程度上还要取决于未来几个月的经济数据以及北美自由贸易协定 NAFTA 谈判的结果。

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美联储预计将在 9 月份加息，并可能在 12 月再次加息，这给加拿大央行带来了压力。

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如果美国的利率上升，美元飙升，加元将蒙受损失。

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今年 7 月，在美联储加息一个月后，加拿大央行提高了基准利率。

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(Justin Tang/Canadian Press)

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正在美国怀俄明州的 Jackson Hole 参加央行行长会议的波洛兹表示，他对有关加拿大的一些因素持谨慎态度，这可能意味着可能无法与美国同步，这些因素包括加拿大人的高债务，以及加拿大对贸易的依赖性。

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他说，北美自由贸易协定重谈的不确定性已经对加拿大的投资产生了影响。

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鉴于这种不确定性，加拿大帝国商业银行 CIBC 的经济学家艾弗里·申菲尔德 （Avery Shenfeld）表示，央行行长 9 月份作出什么样的利率决定，有可能要看北美自由贸易协定是否达成了协议。

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但也有分析家认为，鉴于通胀上升和经济数据强劲，加拿大央行将在 9 月份再次升息。

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