大多伦多又收到热浪警告，周一感觉 40 度

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加拿大环境部向多伦多发出了高温警告，预测今后几天将非常炎热潮湿。

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环境部称，大多伦多地区从星期一开始经历一股新的热浪，热浪将一直持续到星期三。

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预计最高温度将达到 32 摄氏度，但湿度会让人感觉更像 40 摄氏度。过夜的温度也将在 20 摄氏度左右，不能缓解白天的热度。

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在加拿大环境部发出上述警告后，多伦多首席医疗官 Eileen de Villa 医生也发布了热浪警告。

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Eileen de Villa 医生在一份声明中说，居民们可以去市政府的游泳池、水边沙滩、购物中心，另外，全市各个社区还有180个有空调的社区中心和当地图书馆。

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加拿大环境部正在提醒居民们大量饮水，保持体内的充足水分，绝不要把孩子或宠物单独留在停放的汽车内，儿童、孕妇、老年人、患有慢性疾病的人以及在户外工作/锻炼的人尤其要注意防止中暑。

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