特朗普宣布美国墨西哥达成新贸易协议，说现在就等加拿大了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统唐纳德·特朗普 （Donald Trump）星期一宣布，美国与墨西哥达成了一个新的贸易协定，这个协定将取代原有的北美自由贸易协定 NAFTA。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，美国正在准备谈判，看加拿大是否能参加进来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普表示，如果加拿大准备进行公平的谈判，那达成协议应该很简单，如果谈判不成功，美国将对来自加拿大的汽车征收关税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普谈到加拿大时说：“加拿大迫切希望通过谈判达成协议”，他补充说，如果只是要加汽车关税，就更容易了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Kevin Lamarque/Reuters)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

改名？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普还表示，建议把北美自由贸易协议改名为美墨自由贸易协定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普在对记者发表讲话时，把与墨西哥总统恩里克·佩纳·涅托 （Enrique Pena Nieto）的对话放在了扬声电话上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

涅托在电话中反复强调，加拿大现在需要加入谈判，需要就美国和加拿大之间的 “敏感” 双边事务进行谈判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国贸易代表罗伯特·莱特希尔 （Robert Lighthizer）表示，他们希望在本周五与加拿大达成协议，以便赶上美国国会要求的与外国签署协议前的 90 天 “窗口”，若在本月底达成协议，则可以赶在墨西哥政府换任前签署协议，墨西哥现总统涅托将在今年12月1日卸任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

墨西哥经济部长 Ildefonso Guajardo 和美国贸易代表 Robert Lighthizer / (Chris Wattie/Reuters)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美墨协议

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普再次提到奶制品关税是加美两国之间的一个问题，并说墨西哥将开始从美国购买更多的农产品，美国的奶制品生产商和农民们对此非常满意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，目前尚不清楚美国是否已撤回对墨西哥钢铁和铝的关税，墨西哥也对一些美国的农产品采取了报复措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

周一早些时候，墨西哥经济部长 Ildefonso Guajardo 在前去参加与美国举行的第 5 周双边会谈的路上告诉记者，他仍然必须解决一个 “非常重要” 的问题，目前不清楚这个问题是否已经得到解决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一晚些时候，美国和墨西哥会就新达成的协议提供更多的内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外长在欧洲

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大没有参加美墨的马拉松式谈判。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）正在德国进行公务旅行，但整个周末都她都收到了美国和墨西哥谈判的最新消息，她说最新的消息令人鼓舞。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

弗里兰德的发言人在给加拿大广播公司的邮件中表示，墨西哥和美国之间的进展是达成新 的NAFTA 协议的必要条件，我们只能签署一个对加拿大有利的新协议，对中产阶级有利的新协议。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

美墨一达成协议，加拿大就将重新加入谈判，有关方面表示，加拿大重返谈判桌后，将需要至少一周的谈判。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

即将离任的墨西哥总统恩里克·佩尼亚·涅托说，他已经与加拿大总理贾斯汀·特鲁多谈过，强调了加拿大本周重新加入三边会谈的重要性。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada