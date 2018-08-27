已故新民主党领袖杰克.雷顿被许多选民称为”好杰克“。（REUTERS/SHAUN BEST）

你愿意跟谁去喝一杯？选民的好感比竞选纲领还重要

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 27 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

现在有不少分析选情的民调都喜欢问一个问题：在所有候选人当中，你最愿意跟谁一起去喝一杯啤酒（或咖啡）？别小看这个与国计民生无关、听上去好像很轻松的问题。对它的回答不仅透露出选民对候选人的感觉，也显示出政党领袖的个性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且用它来预测大选结果是相当准确的，至少在美国是如此。《新闻报》专栏记者、政治分析人士卡迪纳尔（François Cardinal）在接受Radio-Canada采访时介绍说，美国在大选民调中加入这个问题比加拿大更早、更常见。除了1968年尼克松当选那一次以外，每一次大选都是选民愿意跟谁一起喝啤酒谁就当选：无论是奥巴马对罗姆尼，小布什对戈尔，还是特朗普对希拉里.克林顿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Chip Somodevilla/Getty Images)

2016年美国大选前，有53%的男性选民和38%的女性选民表示更愿意跟特朗普一起喝啤酒。投票日那一天，有52%的男性选民和41%的女性选民把票投给了他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

选民的好感比竞选纲领还重要

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在魁北克省和新不伦瑞克的省选已经开始。两个省的选民将分别在10月1日和9月24日选出新政府。拉瓦尔大学的政治学教授佩特里（François Pétry）不久前在评论魁北克省选时说，魁省自由党提出的竞选纲领是该省过去二十年历届选举中最好的。但是当记者问他这是否会给该党领导人、现任省长库亚尔带来更多选票时，他很干脆地回答说：“完全不会。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡迪纳尔进一步解释说，选民是根据自己对候选人的印象来做出选择的。这个印象的形成当然和候选人的承诺以及政治立场有关，但是也有相当一部分印象来自选民的感觉。2011年大选新民主党掀起“橙色浪潮”和选民对该党领袖杰克.雷顿（Jack Layton）的好感是分不开的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然特鲁多在2015年大选中也得益于选民的好感，但是卡迪纳尔认为雷顿的例子更能说明问题。因为他和选民之间的情感纽带对他领导的新民主党起到了决定性的作用，尤其是在魁北克省。许多魁北克选民抛弃多年支持的魁北克党团，转向新民主党，完全是因为被他们称为“好杰克”的雷顿的人气。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省选：超过三分之一的选民谁都看不上

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

针对联邦大选候选人的民调现在还没有开始。在魁北克省，雷热市场调查公司在最近的一次民调中问到了“最愿意跟谁喝一杯”的问题。受访人的“候选酒友”是该省四个主要政党的领导人：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

左起：魁北克联盟党的勒格（François Legault），魁省自由党领导人库亚尔（Philippe Couillard ），魁北克团结党的马塞（Manon Massé）和魁北克党领导人利塞（Jean-François Lisée）。（PC/Radio-Canada)

高达37%的受访人不愿意跟他们当中的任何人喝酒。四个人当中，最受欢迎的是魁北克联盟党领导人勒格，但选择他的受访人也不过占了18%。接下来是四人中唯一的女性，魁北克团结党的马塞（15%），现任省长库亚尔和魁北克党领袖利塞分别被11%和10%的人选中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克团结党是一个左翼小党，基本上永无执政希望，所获选民支持率也低于其他党。但是党领袖马赛却以其坦诚和热情赢得了许多选民的好感。勒格和他领导的魁北克联盟党自去年以来一直在民调中排名第一。但是选择和他一起喝酒的选民主要集中在魁北克城地区，而且主要是55岁以上的男性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最有“文化人”气质的魁北克党领袖利塞却最不受女性选民欢迎。他也许可以看看勒格是怎么做的。因为风格比较沉闷的勒格过去也不受女性选民欢迎，但是在这次民调中略有进步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡迪纳尔说，包括他自己在内的政治分析人士总是在看领导人能力、竞选纲领和竞选策略这些因素，但是许多选民并不管这些。这项民调的结果值得政党和政治分析人士思考。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, Gravel le matin）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两个自由党省政府争取连任：魁北克和新不伦瑞克省选同一天拉开序幕

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Choukhevytch honoré au Canada, héros national ukrainien ou criminel nazi?

RCI | English

NAFTA no more: US Mexico trade deal announced

RCI | Español

El factor humano en los incendios forestales

التحق رابح مولا بحزب التضامن الكيبيكي Québec Solidaire في العام وهو يناضل منذ أكثر من 30 سنة في التياراليساري – Photo Québec Solidaireالعربية | RCI

انتخابات : حزب التضامن الكيبيكي يرشّح رابح مولاّ في دائرة شوميدي

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大