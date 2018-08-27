你愿意跟谁去喝一杯？选民的好感比竞选纲领还重要

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现在有不少分析选情的民调都喜欢问一个问题：在所有候选人当中，你最愿意跟谁一起去喝一杯啤酒（或咖啡）？别小看这个与国计民生无关、听上去好像很轻松的问题。对它的回答不仅透露出选民对候选人的感觉，也显示出政党领袖的个性。

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而且用它来预测大选结果是相当准确的，至少在美国是如此。《新闻报》专栏记者、政治分析人士卡迪纳尔（François Cardinal）在接受Radio-Canada采访时介绍说，美国在大选民调中加入这个问题比加拿大更早、更常见。除了1968年尼克松当选那一次以外，每一次大选都是选民愿意跟谁一起喝啤酒谁就当选：无论是奥巴马对罗姆尼，小布什对戈尔，还是特朗普对希拉里.克林顿。

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2016年美国大选前，有53%的男性选民和38%的女性选民表示更愿意跟特朗普一起喝啤酒。投票日那一天，有52%的男性选民和41%的女性选民把票投给了他。

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选民的好感比竞选纲领还重要

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现在魁北克省和新不伦瑞克的省选已经开始。两个省的选民将分别在10月1日和9月24日选出新政府。拉瓦尔大学的政治学教授佩特里（François Pétry）不久前在评论魁北克省选时说，魁省自由党提出的竞选纲领是该省过去二十年历届选举中最好的。但是当记者问他这是否会给该党领导人、现任省长库亚尔带来更多选票时，他很干脆地回答说：“完全不会。”

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卡迪纳尔进一步解释说，选民是根据自己对候选人的印象来做出选择的。这个印象的形成当然和候选人的承诺以及政治立场有关，但是也有相当一部分印象来自选民的感觉。2011年大选新民主党掀起“橙色浪潮”和选民对该党领袖杰克.雷顿（Jack Layton）的好感是分不开的。

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虽然特鲁多在2015年大选中也得益于选民的好感，但是卡迪纳尔认为雷顿的例子更能说明问题。因为他和选民之间的情感纽带对他领导的新民主党起到了决定性的作用，尤其是在魁北克省。许多魁北克选民抛弃多年支持的魁北克党团，转向新民主党，完全是因为被他们称为“好杰克”的雷顿的人气。

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魁北克省选：超过三分之一的选民谁都看不上

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针对联邦大选候选人的民调现在还没有开始。在魁北克省，雷热市场调查公司在最近的一次民调中问到了“最愿意跟谁喝一杯”的问题。受访人的“候选酒友”是该省四个主要政党的领导人：

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高达37%的受访人不愿意跟他们当中的任何人喝酒。四个人当中，最受欢迎的是魁北克联盟党领导人勒格，但选择他的受访人也不过占了18%。接下来是四人中唯一的女性，魁北克团结党的马塞（15%），现任省长库亚尔和魁北克党领袖利塞分别被11%和10%的人选中。

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魁北克团结党是一个左翼小党，基本上永无执政希望，所获选民支持率也低于其他党。但是党领袖马赛却以其坦诚和热情赢得了许多选民的好感。勒格和他领导的魁北克联盟党自去年以来一直在民调中排名第一。但是选择和他一起喝酒的选民主要集中在魁北克城地区，而且主要是55岁以上的男性。

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最有“文化人”气质的魁北克党领袖利塞却最不受女性选民欢迎。他也许可以看看勒格是怎么做的。因为风格比较沉闷的勒格过去也不受女性选民欢迎，但是在这次民调中略有进步。

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卡迪纳尔说，包括他自己在内的政治分析人士总是在看领导人能力、竞选纲领和竞选策略这些因素，但是许多选民并不管这些。这项民调的结果值得政党和政治分析人士思考。

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（RCI avec Radio-Canada, Gravel le matin）

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