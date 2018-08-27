又一个加拿大省份的保守党承诺当选后反对联邦碳税：新不伦瑞克省选

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正在竞选的新不伦瑞克省进步保守党领袖希格斯（Blaine Higgs）说，他如果当选组建下一届政府，一定会加入安大略省和萨斯喀彻温省的行列，反对联邦碳税。

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希格斯星期一（8月27日）上午在蒙克顿市的一个竞选集会上表示，他认为新不伦瑞克省有能力做到既保护环境又不征收碳税。他保证如果当选将制定减少二氧化碳排放量的计划，并采取措施鼓励清洁能源业。

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前来为希格斯助威的阿尔伯塔省官方反对党联合保守党领袖肯尼（Jason Kenney）在集会上宣布，如果他赢得省选，也将反对联邦碳税。阿尔伯塔省将在明年5月举行省选。

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肯尼今晚将出席一个新不伦瑞克省进步保守党的筹款活动。他反对堕胎的立场引起一些人质问希格斯本人在这个问题上的态度。希格斯辩解说，他在这个问题上尊重每个人的立场和信仰。

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（RCI avec Radio-Canada, CP ）

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