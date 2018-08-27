加拿大选举办公室专员：必须加强防范外国干扰

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大选举办公室专员科泰（Yves Côté）说，加拿大必须加强对外国干扰加拿大选举的防范。他上个星期刚刚向议会提交年度报告。他的办公室已经开始为明年的联邦大选做准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科泰在报告中说，尤其令人担忧的是社交媒体的“不当使用”和外国人士及组织的干预。在过去一年和过去几次选举中，加拿大选举办公室进行的有关调查增加了，而且需要调查在境外进行的活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，进行这类调查相当困难，取证工作复杂而需要大量时间。他的办公室在和其他部门合作，并已经和推特及脸书进行讨论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大选举办公室的职责是监督竞选政党和候选人遵守相关法律。科泰认为加拿大政府提交的C-76法案通过后将会使加拿大选举法更适应21世纪的社会，并有助于他的调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Elizabeth Thompson）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada