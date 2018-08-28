这个盗取信用卡信息的人是谁？大温警方呼吁公众提供线索

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BC省大温交通警队上个月曾在车站的自动售票机上发现信用卡数据读取装置，并发布警告。现在警方公布了嫌疑人的照片，希望公众提供线索，帮助抓获此人。

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两个读卡器是7月8日在温哥华天车Canada Line的机场站和市中心站被发现的。警方不能确定是否有顾客的信用卡信息已经被盗取，但是至少到目前为止还没有接到信用卡被盗刷的投诉。

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这两个车站各有一个自动售票机被安装了摄像头和读卡器。摄像头被用来拍下使用者输入的密码。警方在监视录像中锁定了一名嫌疑人。他是一个30到40岁的白人男性。身高6英尺1吋到6英尺2吋（相当于185-188公分），褐色头发，被拍下时身穿海军蓝西装，背一个单肩斜挎包。

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提供线索可拨打604-516-7419。

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（RCI with CBC News）

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