特鲁多给特朗普打电话，讨论贸易事宜

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美国和墨西哥在本星期一（8月27日）宣布达成新的双边贸易协议，改变了已有25年历史的北美自由贸易协定 NAFTA，加拿大也处在压力下，被要求在本周五之前签署协议。

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墨西哥当选总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔 （Andres Manuel Lopez Obrador）坚持要求加拿大加入这项协议，奥夫拉多尔将于12月1日上任，他在墨西哥恰帕斯州举行的一次活动中发表讲话时说，加拿大参与这项协议是非常重要的。

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(Evan Vucci/Associated Press)

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加拿大总理办公室星期一晚上发表声明，说加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普通了电话，讨论了北美自由贸易协定的谈判，特鲁多对美国和墨西哥之间的谈判取得的进展表示欢迎。

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声明接着说，加美两国领导人本周将参与进去，“以成功地完成谈判”。

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