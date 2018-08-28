加拿大用大麻过量案飙升，专家批评缺乏公共信息

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一个傍晚，在多伦多市中心一个很受欢迎的爵士酒吧，乐队正在演奏，突然一名 50 多岁的男子站了起来，然后一下子倒在地上。

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酒吧主管尼尔·麦金托什 （Neil MacIntosh）赶紧拨打了 911，他开始以为这名男子是心脏病发作，但急救护理人员赶到后，他才知道该男子的状况跟大麻有关。

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麦金托什说，护理人员说这个男子吃了含大麻过量的食品。

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他接着说，过去一年来，他在这个酒吧已经三次亲眼目睹有人用大麻过量的事情。

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全国趋势

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加拿大广播公司报道说，这并不是单独案例，而是全国各地正在出现的一个趋势。

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加拿大将在 10 月17日实行大麻合法化，与此同时，各医院急诊室接到的用大麻过量者的就诊案例正在飙升。

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来自加拿大卫生信息研究所（CIHI）的数据显示，在过去三年中，安大略省因大麻过量的急诊室就诊次数翻了 3倍 – 从2013 – 14年的 449 次增加到 2017 – 18年的近 1,500次。

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在阿尔伯达塔省，这个数字在同一时间段内几乎翻了一番，从431次增加到832 次。

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除了阿尔伯塔省和安大略省外，其他省没有关于大麻过量去急诊的统计数据。

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安大略省多伦多儿童医院 （SickKids children’s hospital）的希斯·哈德逊（Heather Hudson）医生说，现在的情况只是冰山一角，我们肯定会接到误吃了大麻的更多儿童患者。

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希斯·哈德逊（Heather Hudson）医生 / (Ed Middleton/CBC)

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2-4小时内效力达到高峰

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多伦多大学健康网络 （Toronto University Health Network）急诊室的医生迈克尔·斯扎波（Michael Szabo）表示，吃了含大麻食物过量是急诊室见到最多的情况。

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他说，有很多人并不知道自己吃的东西里含有多少大麻，这些食品上没有明显的标记，也不告诉人们最多只能吃多少。

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他接着说，刚吃下有大麻的食品后，人们一般不会有什么感觉，大麻的效力在你摄入后的 2-4 小时内达到高峰，有的人吃了以后发现没感觉，就又接着吃，结果就过量了。

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(CBC)

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占用医疗资源

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迈克尔·斯扎波表示，服用过量大麻的人，会出现情绪激动、呼吸急促、心率加快、血压升高、焦虑、呕吐等症状，有些人还会精神错乱。

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大麻过量，更准确地说，就是 THC 中毒，THC 是大麻中最主要的精神活性化学物质。

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他接着说，根据病例的严重程度，有些病人需要在急诊室里待上长达 20 小时，医院需要对他们进行 CT 扫描等等，因为这些患者的最初症状和中风差不多。

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迈克尔·斯扎波表示，对于医疗系统来说，这是一个巨大的负担，这些人占据了床位，占用了护理时间，占用来医生的时间。

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缺乏公共教育

(Adrian Wyld/Canadian Press)

迈克尔·斯扎波医生以及一些加拿大的专家们批评政府在这方面没有提供足够的公共卫生信息，公众缺乏基本知识。

加拿大公共卫生协会 （Canadian Public Health Association）的伊恩·库尔伯特 （ Ian Culbert）说：我希望各级政府应尽快开始发布有关的公共卫生信息，这一行动必须立即开始。

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