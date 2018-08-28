（baoma/CBC)

打击“生育旅游”：加拿大保守党提出取消新生儿自动入籍政策

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 28 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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按照现行加拿大国籍法，只要出生在加拿大就自动成为加拿大公民（外国政府雇员的子女除外）。但是加拿大保守党在刚刚结束的全党代表大会上通过决议，提出修改法律，中止自动入籍制度。理由是有太多外国人来加拿大分娩，只为让自己的孩子获得加拿大国籍。

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CBC记者John Paul Tasker报道说，提出这项议案的是纽芬兰省的代表。在反对党全党大会上通过的政策决议只是表明该党立场，对未来的政府没有法律约束力。

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BC省大温地区的医院也许是加拿大全国外国产妇最多的地方。列治文市医院在2016-17财政年度有383个外国产妇生下的婴儿。占所有新生儿的17.2%。而温哥华沿岸卫生局（VCH）提供的统计数据显示，去年在该卫生局属下医院分娩的外国产妇占22.2%，其中大部分是中国公民。

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但是加拿大统计局2016年只统计到313个外国母亲产下的婴儿。这使反对中止自动入籍政策的人认为保守党的决议是“用大锤打苍蝇”。

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反对者认为政府可以采取其他措施，例如要求外国产妇预付高额医疗费，或者对孕妇的签证申请加以限制，等等。

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BC省保守党议员黄陈小萍（CP/Adrian Wyld）

BC省的华裔保守党议员黄陈小萍在2016年曾经在议会提交一份有将近九千人签名的请愿书，要求政府收紧自动入籍政策，采取措施遏止“生育旅游”。她在星期六的全党大会上发言说，“护照婴儿”占用了加拿大本地婴儿的资源。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker

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