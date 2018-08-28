特斯拉电动汽车告赢了安省福特政府

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电动汽车公司特斯拉（Tesla）加拿大状告安省政府取消混合动力汽车退税补偿案裁决下达，安省最高法院裁定，省政府败诉。

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特斯拉代表称，欢迎这一裁决。安省政府表示，正在评估这项裁决。

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安省前自由党政府曾推出对购买电力或是混合动力车的退税补偿项目（EHVIP），每辆车可抵税1万4千加元。

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不过，保守党福特政府上台后，宣布取消这一政策。

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安省政府取消这一政策前给了一个期限，就是在今年9月10号前在汽车经销商处购买、上牌、注册的都还可以享受退税。但是，这项政策称，如果购车者是直接从厂家购买的，则立即停止退税补贴。

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八月中，特斯拉在加拿大的销售公司把福特政府告上法庭，称“财政受损，销量下降”，并称福特政府是“故意恶意”针对特斯拉。

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