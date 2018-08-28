加航和 WestJet 提高行李托运费

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加拿大航空公司 （Air Canada）和 WestJet 航空公司开始提升乘客托运行李 （checked luggage）的费用。

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加拿大的这两家最大的航空公司把第一件托运行李的费用从25 加元提高到 30 加元，把第二件托运行李的费用从30 加元提高到 50 加元。

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加拿大航空公司和 WestJet 公司表示，此次增长与美国航空公司 – 捷蓝航空公司（JetBlue Airways Corp.）的费用增加相似，主要是由于燃油价格和其他成本上涨的因素。

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过去加拿大的大航空公司都是免费托运第一个行李，但从 2014 年开始，这一政策基本上在整个行业都结束了。

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新的托运费适用于上述两家航空公司的最低票价等级。

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