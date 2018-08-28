2018年7月，加拿大外长佛里兰，中，在墨西哥。(AP Photo/Marco Ugarte)

北美自贸协议谈判继续：加拿大保持谨慎乐观，解决贸易纠纷机制、奶制品市场成关键

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 28 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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经过一年多的谈判，北美自由贸易协定（NAFTA）三国谈判代表周二再次聚首华盛顿，希望展开这场漫长谈判的最后阶段。

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加拿大总理特鲁多：进展令人鼓舞，保护加拿大利益
星期一，美国总统特朗普在白宫召开现场记者会，声称“美国和墨西哥”达成了协议，他要用“美墨双边经济协议”来替代NAFTA。

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他这番分裂NAFTA的言论令加拿大政界、媒体感到吃惊，因为此前的谈判一直是三个国家一起进行，直到最近四个星期，美国和墨西哥两国主要就汽车生产方面展开谈判。加拿大决定在他们达成协议之后再加入。

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特朗普还在记者会上不忘威胁加拿大，并对加拿大的奶制品以及汽车工业发出抱怨。

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周二，加拿大领导NAFTA谈判的外交部长佛里兰（Chrystia  Freeland）缩短了欧洲访问行程，抵达华盛顿，开始重新加入谈判。

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加拿大总理特鲁多在周二下午接受谈判时表示，加拿大为NAFTA谈判中的进展感到鼓舞。加拿大一直是谈判中非常有建设性的一员，并会继续这样做。

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他希望三国能够达成一个更好的NAFTA协议，并誓言会保障加拿大民众权益。

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加拿大外交部长、NAFTA协议谈判主导者佛里兰。CP/Darryl Dyck

美国就日落条款做出让步
加拿大在谈判中主要关注的有两点，第一是日落条款。

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今年五月份，美国和加拿大差一点就协议实行草签，但是加拿大总理特鲁多在最后一刻拒绝签字，就是因为日落条约。

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日落条款规定，北美自贸协定每五年自动失效，重新谈判。

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特鲁多表示，加拿大不能接受这个条件，五年重新谈判一次会让投资加拿大的人却步。

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而目前，美国在这一项上已经让步。美国同意，这次的NAFTA条约有效期为16年，到第6年需要就条款进行审查。

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加拿大关注：如何解决贸易纠纷？
加拿大关注的第二点，就是如何解决贸易争端的问题，这是NAFTA第19条。

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在北美自贸协议中，一旦发生贸易纠纷，由仲裁机构来裁决。但是，美国方面一直认为，国际仲裁侵犯了美国的主权。

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有报道称，在美国和墨西哥达成的新草案中，没有强化第19条。

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这是加拿大担心但也必须坚持的。

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加拿大奶制品业担心
在NAFTA重新谈判中，特朗普一直拿加拿大奶制品业说事。他要求加拿大取消“供应管理系统” —— 加拿大的供应管理系统是指加拿大允许奶制品、家禽和鸡蛋等将其产品供应限制在加拿大人预期消费的范围内，以确保稳定价格。

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在今天下午接受访问时，特鲁多已经表示，加拿大不会取消供应管理系统。

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2017年10月，加拿大总理特鲁多与美国总统特朗普会面。CP/Sean Kilpatrick

美国墨西哥框架协议中的新进展
尽管美国总统表示，这是美墨贸易协定，将替代北美贸易协定等等，但事实上，美墨达成的只是部分议题的草案，需要加拿大加入以确定最终的NAFTA版本。

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1.汽车制造业新规定
在美国销售的汽车，零部件中至少要有75%生产于NAFTA三个协议国，才可以视为“国产”而不需要缴纳关税。

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这个比例比1993年签订NAFTA时的62.5%上升了12.5%。

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同时，在墨西哥的汽车生产中，40%到45%部件生产工人的工资不得低于16美元一小时。

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这一方面会增加美国的汽车组装工作，另一方面，也会保障墨西哥工人的收入。

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2. 劳工权益与环境规定
劳工权益与环境也是加拿大从一开始重新谈判就很关注的。

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新的条约要求所有公司必须尊重与工人的集体谈判，同时需要遵守所有的劳工法律。

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其中特别提到，对于那些不尊重劳工权益、压迫劳工争取权益的公司，美加会禁止进口它们的产品。

3.防止盗版与保护知识产权
北美自贸区国家都需要打击盗版，包括盗取影音产品，卫星以及有线电视信号。

美国的知识产权保护法律将扩展到墨西哥，同时，也加强保障医药以及农产品的专利权。

新的协议中包括了保护数码产品协议，比如电子图书、网上视频、音乐、软件、以及电子游戏等。在24年前，NAFTA协议签署的时候，这些产品还没有出现呢。

周五完成协议可能吗？
此外，由于美国的经济协议需要经过参众两院批准才能生效成为法律，并且需要90天的公众咨询期。而在墨西哥，新总统奥夫拉多尔(López Obrador)将在12月1日就职，作为左翼政党领袖，他一向反对类似的协约。 因此，三国的谈判者都希望能够在那之前最终签署协议。

这样一来，条约必须在本周五也就是9月1号之前完成，无形中，给加拿大增加了压力。

加拿大广播公司（CBC）有评论称，特朗普突然拥抱墨西哥原因是在今年11月美国中期选举之前，他希望取得至少达成一项经济上的“成功协议”。

加美贸易专家格林伍德女士（Mary Scott Greenwood）对NAFTA新一轮谈判达成协议表示乐观。她说，这主要是因为此前三国已经谈了一年了，大部分的分歧已经解决，只是在过去几周，美国和墨西哥就汽车制造业单独进行谈判，但加拿大和美国在汽车领域的诉求是很相似的。

不过，是否能够在周五前完成协议，各方都不敢过于乐观。

RCI with CBC

Trudeau ‘encouraged’ by NAFTA progress as Chrystia Freeland meets with U.S. negotiators

5 new rules the U.S.-Mexico trade deal would set

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