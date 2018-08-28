千余沙特住院医可以留在加拿大完成实习，大学医院松一口气

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星期一（8月27日）下午，正在加拿大实习的一千多名沙特住院医生收到了沙特阿拉伯教育部的一封电邮。邮件说，他们可以继续在目前的岗位上工作，直到找到新职位。这意味着他们可以按原计划完成实习，而加拿大各城市的大学附属医院也不用再为临时找人顶替他们发愁了。

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加拿大和沙特的外交危机开始之初，沙特政府要求在加拿大工作和实习的住院医和医科学生最迟在8月底离开加拿大。上个星期，他们被告知离境日期被宽限到9月22日。在其他国家找到一个新职位要花很长时间，这意味着只要他们愿意，所有人都可以在加拿大完成学业和实习。

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本月初，在加拿大外交部发推文呼吁沙特政府释放两名女权活动人士后，沙特政府采取了一连串报复措施，包括驱逐加拿大大使，出售加拿大资产，要求沙特留学生回国等。

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（RCI avec Radio-Canada）

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