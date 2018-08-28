加拿大政府批准首个大麻含量路面检测仪器

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星期一，加拿大司法部部长Jody Wilson-Raybould批准了第一个大麻路测仪器。

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这种路面测试仪器称为Drager Drug Test 5000，可以经由唾液，检测出人体内可卡因、安非他命、以及大麻等药品含量指标THC。以便在下半年大麻合法化之后，检测抽大麻之后驾车的人士。

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加拿大联邦政府称，这种仪器可以提供给全加拿大境内的警察，但是，警方也可以决定他们想使用什么仪器来检测。

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制造商称可以在四到六个星期生产出满足加拿大境内需要的仪器。

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自由党政府将在未来五年内，斥资1亿6千加元用于警方培训，药物检测仪器使用，以及公众宣传等方面。

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