魁北克省经济好，现任政府有多少功劳？

魁北克省选如火如荼,第三大政党 CAQ 是目前的领跑者,该党领袖弗朗索瓦·勒格(François Legault)最近承诺,若当选,他一定要当一位 “经济省长”。

CAQ 领袖弗朗索瓦·勒格(François Legault) / (Graham Hughes/The Canadian Press)

不过,问题是在现任省长菲利普·库亚德(Philippe Couillard)任期期间,魁北克省的经济已经是前所未有地好,去年的经济增长速度为自 2000 年以来最快,失业率降到 40 年来最低,政府的金库也是财政盈余。

所以,对于竞争对手 CAQ 的承诺,魁省执政党自由党肯定会耸耸肩说,啊,发展经济这一项,我们已经做到了。

那么,到底有多少经济功劳可以归功于现政府?

一些经济学家表示,过去这几年魁省经济大发展,既有外在的因素,也有内在的因素。

两个因素

魁省自由党在 2014 年上台时,全球的经济状态都非常脆弱,魁北克省也不例外。

自 2008 年股市崩盘以来,魁北克省和加拿大的其他省份一样,一连串赤字,债务逐步飙升,占到GDP 55% 的水平。

上台后,魁省的财政部长卡洛斯·雷涛(Carlos Leitão)大刀阔斧地采取了第一个行动:大幅削减政府支出,特别是在教育和医疗保健两项。

在这个期间,美国的经济开始扭转,从而刺激了对魁北克商品的需求(出口占魁省GDP的接近一半),给魁省带来了新的收入。

渥太华大学 (University of Ottawa)财政研究与民主研究所 (the Institute of Fiscal Studies and Democracy)的高级分析师多米尼克·拉朋特(Dominique Lapointe)说,最近这两三年,魁省的收入多了,支出少了,政府的金库里就自然有了大量盈余。

所以,外因是北美经济复苏,内因是政府大力削减开支,促成了魁省这几年的经济发展。

两大 “革命”:教育和日托

与此同时,还有一个令人难以忽视的现象,这就是,魁北克省的经济过去常常在各省份中排不上前几名,现在的表现却甚至超过了自己的邻居大省 – 安大略省。

是什么引起了这样大的变化?

魁北克的著名经济学家、蒙特利尔魁北克大学的荣誉教授皮埃尔·福廷 (Pierre Fortin)说,多年前,魁北克省定下的两个雄心勃勃的社会规划,这两个长期规划对经济的影响正在越来越明显,使魁省的劳动力更具竞争力。

第一个是 20 世纪 60 年代开始的教育系统现代化,带来了魁北克劳动力的现代化。

1960 年,由让·勒帕吉(Jean Lesage)领导的省政府在魁省开启了一场 “平静革命” (The Quiet Revolution),这也标志着魁北克劳动力的现代化。

1960 年 Jean Lesage 政府当选带来了魁省的 “平静革命” (Radio-Canada)

在平静革命前,安大略省劳动大军中拥有大学学位的比例是魁北克省的两倍,而现在,魁省和安省的劳动力中,有大学学位的比例已经不相上下。

福廷说,在过去的 50 年里,魁北克人的受教育程度大幅度提升,我们几乎赶上了安大略省,教育水平提高带来的一个结果是,失业率降低,现在魁省的失业率与安大略省的相当。

第二个促成了魁北克省经济大发展的是由省政府补贴的日托项目,这个项目大幅增加了劳动力中的女性人数。

皮埃尔·福廷和其他经济学家们进行的一项研究发现,在魁省实行政府补贴日托后的第一个10 年里,这个日托规划使该省的国内生产总值增加了 51 亿加元,并为联邦和省级金库带来了接近 10 亿加元的收入。

他说,这真是令人难以置信,谁也没有想到这个本意是协助家庭的社会福利项目却给经济带来了如此大的益处。

1997 年魁北克党执政时推出了政府补贴的魁北克日托规划 / (Paul Chiasson/The Canadian Press)

另外,魁省现政府有助于创造有利投资环境的措施也受到称赞,库亚德的政府通过了一系列针对中小企业的减税措施,最近还向面临美国关税压力的魁北克钢铁和铝工业提供了财政支持。

魁省公共政策智囊团 – 魁北克研究所(Institut du Québec)的负责人、省自由党的前经济顾问米娅·霍姆西(Mia Homsy)表示,政府的确可以为企业投资注入信心。

今后呢?

然而,无论是哪个政党组成下一届政府,都必须面对来自美国的不确定性,北美自由贸易协定的重新谈判,美国与中国的贸易争端,等等。

此外,魁北克面临着比其他省份更快的劳动力老龄化,这意味着未来将有更少的人缴纳所得税,更多的人随着年龄的增长而使用昂贵的医疗服务。

因此,虽然目前魁北克的公共财政状况看起来相当不错,但竞选过程中的各方作出的高价承诺多少要打些折扣。

专家们说,当政治家们做出各种各样耗资高昂的承诺时,选民们必须要问一下,钱从哪里出?说到底,为政客承诺买单的 …… 只有纳税人。

