并非耸人听闻 新研究：空气污染导致智力集体下降

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“空气污染带来的智力上的损害相当于每个人的受教育程度减少一年，这是非常严重的。” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据调查，全球95%的人口呼吸的空气都不够清洁安全，而每年全球有700万人死于空气污染。同时，全球空气污染最严重的20个大城市全部在发展中国家。

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此前针对性的研究多专注于空气污染对人身体的伤害，而最近，美国耶鲁大学与北京大学的三位学者联合就空气污染对人的智力伤害做了深度研究，得出的结果是，长期暴露于空气污染之下，会令人的智力普遍下降。

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这篇最新研究报告于8月27日（星期一）发表在《美国国家科学院院刊》上。

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“空气污染直接导致智力下降”

这一研究是在中国进行的，研究团队在2010年至2014年之间，对生活在不同地区、各个年龄层次的2万人跟踪调查，并进行了数字和文字测试，包括了24道数学题以及34个生字测试，然后，把测试结果与他们所处地区的二氧化氮以及二氧化硫污染记录做比对。

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这篇文章的三位作者之一、耶鲁大学公共健康学院的陈熙（Xi Chen）表示，研究显示，空气污染带来的智力上的损害相当于每个人的受教育程度减少一年，这是非常严重的。

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这篇研究也同时显示，人暴露在遭受污染的空气中时间越长，对智力和认知能力的损害也越大，而语言能力比数学能力更易受损。

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研究也同时发现，男性比女性更易受到空气污染的影响，这或许是由于两性脑部结构的不同，以及生活方式有异，比如，男性户外活动和劳作时间更长。

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欧盟以及世界卫生组织（WHO）对清洁空气的标准是，每立方空气中的二氧化氮（NO2）含量低于40微克。

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陈熙称，空气污染程度越高，对人们智力的破坏可能会越大。基本上每增加一毫克的污染，相当于失去一个月的教育。

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同时，空气污染增大对人的智力和认知力也有短期的影响，比如在空气污染非常严重的日子里，学生参加考试的成绩会下降。

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陈熙表示，研究发现空气污染对于年长的男性（64岁以上）智力影响尤为显著。而他们这个年龄往往需要在财务等方面做出关键性的决定，这会带来巨大的社会以及经济上的影响。

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香港理工大学的Derrick Ho在接受采访时表示，他所带领的团队研究结果与这篇文章相似。他表示，这是因为严重空气污染可能与氧化应激，神经炎症，以及人类神经退行性疾病（包括阿兹海默症、帕金森症等）相关。

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空气污染与精神疾病的关联

今年一月份，香港理工大学的一项研究称，经过十年的的数据统计，他们发现空气污染与有精神问题人群的死亡率有很强的关联。

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数据显示，空气污染的日子中，精神异常人群的死亡危险增大。其中，雾霾天气的第一天，精神病患者死亡危险比平时高出16%，第二天，这个数字为27%。如果雾霾天与臭氧污染同时出现的话，患者死亡危险居然上升到79%。

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此外，2016年曾有一项研究表明，空气污染，即便是轻微的空气污染，也与儿童精神疾病率上升有关。

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瑞典于墨奥大学（Umea University）学者安娜·奥丁（Anna Oudin）领导的小组，对50万18岁以下青少年的处方药进行统计，包括镇静剂以及抗精神疾病药物等，发现孩子们的行为异常与空气质量的关系。

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具体的数据为，每立方空气中二氧化氮含量增加10微克，儿童与青少年中精神出现问题的人数就增加9%。

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治理空气污染没有捷径

陈熙表示，研究结果也表明，政府非常需要采取具体的措施，治理空气污染。这才会有利于人力资源，而人才是经济发展的重要动力之一。

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中国虽然一直在治理空气污染，但其污染程度依然比世界卫生组织（WHO）规定的安全系数高出三倍。

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而英国以及印度的有关专家都认为，这个最新研究成果非常重要，那就是说明，污染每增加一毫克，就相当于失去一个月的教育，而空气中微小颗粒的污染对人体也有很大危害。无论你住在哪里，都是一样的。作为人类，我们有更多的共同点而不是不同点。

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RCI with Air pollution reports

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