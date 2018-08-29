加拿大三大城市发誓要减少垃圾

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这个星期，加拿大的三大城市加入了一个旨在于减少垃圾的国际城市联合声明，承诺减少焚烧和填埋的垃圾量，垃圾是造成温室气体排放的主要来源之一。

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总共覆盖 1.5 亿人口的 23 个城市和地区签署了这一联合声明，加拿大的城市为温哥华、多伦多和蒙特利尔，欧洲的 5 个城市，美国的 8 个城市，以及西班牙的加泰罗尼亚 （Catalogne）地区 、东京、迪拜、悉尼和特拉维夫也都签署这个联合声明。

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根据声明，签约城市和地区承诺从现在到 2030年，要把填埋和焚烧的垃圾量减少 50%。

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声明还承诺，要把回收率（堆肥或回收）比 2015年的水平提高 70%，同时，每个居民产生的废物量要减少 15%。

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焚烧垃圾产生二氧化碳，垃圾填埋场产生甲烷，据估计，目前世界上由城市居民产生的垃圾每年达到约 20 亿吨。

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两个星期后，上述签约城市和地区将在美国旧金山举行一次世界气候行动峰会。

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