加拿大外长对贸易谈判持乐观态度

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星期三（8月29日）上午，加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）在华盛顿恢复了与美国之间的高层会谈，重新谈判北美自由贸易协定，美国把本星期五定为谈判截止日期。

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弗里兰德在前去与美国贸易代表罗伯特·莱希特（Robert Lighthizer）谈判的途中对记者表示，加美两国的官员昨天一直工作到深夜，今天早上又开始谈判。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland） / (CBC News)

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当被问到本周五是否能达成协议时，弗里兰德说，她对美国和墨西哥之间谈判取得的进展感到鼓舞。

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她说，墨西哥做出了一些重大的让步，对加拿大的工人来说是好消息，在此基础上，我们对本周会有好的、有成效的对话感到乐观。

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如果本周五加拿大没有签署新协议，白宫的官员威胁说要对来自加拿大的汽车征收惩罚性关税。

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