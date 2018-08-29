加拿大打赢对美贸易官司：出口新闻纸不需再缴高关税

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星期三，美国国际贸易委员会推翻了此前美国商务部就加拿大出口美国的新闻纸征收倾销税以及反补贴税的决定。

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国际贸易委员会称，他们的研究显示，进口加拿大新闻纸不会损害美国造纸业的利益。

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今年三月，基于美国造纸公司的投诉，美国商务部决定对从加拿大进口的新闻纸增加征收倾销税以及反补贴税。他们当时的计算是，加拿大新闻纸的进口价格被低估了22%左右。

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此后，美国的报社就此展开游说，希望能够取消这一决定。

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在国际贸易委员会的投票结果出来之后，美国报业集团新闻媒体联盟首席执行官查文（David Chavern）表示满意。

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他说，对于报纸，它的印刷商和出版商来说，关税造成成本升高。很幸运，国际贸易委员会听到了我们的声音。

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他还表示，过去近十年，报业整体在经历从印刷到数字化的转变，这导致了印刷业的衰落，而这不是加拿大进口的新闻纸造成的。

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美国称，去年，从加拿大进口的纸浆纸为12.1亿元，而2015年，这个数字是14.6亿元。

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